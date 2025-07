Difficultés d’approvisionnements sur plusieurs traitements dérivés du sang

L'ESSENTIEL Le laboratoire LFB connaît actuellement des tensions d’approvisionnement sur plusieurs de ses médicaments dérivés du sang.

Elles font suite à une diminution temporaire de la production liée à la remise à niveau de certains équipements.

Une limitation des ventes ainsi que les alternatives thérapeutiques devraient permettre d'assurer la continuité des soins pour les patients.

La France rencontre de nouvelles pénuries de médicaments. Des tensions d’approvisionnement sur plusieurs médicaments dérivés du sang, produits par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB), ont été observés, alertent l’agence du médicament (ANSM) dans un communiqué publié le 3 juillet 2025.

Médicaments dérivés du sang : des retards d’approvisionnement jusqu’à mi-2026

Les tensions d’approvisionnement concernent des traitements utilisés pour soigner les déficits immunitaires, l’hémophilie ou encore les brûlures sévères. Il s’agit notamment d’Aclotine, Alfalastin, Betafact, Factane, Clairyg, Tegeline, Clottafact, Protexel, Vialebex et Wilfactin.

"Les tensions (voire ruptures pour certains dosages) font suite à une diminution temporaire de la production pour permettre la mise à niveau de certains équipements sur le site de fabrication. Cela entraîne des retards d’approvisionnement pour plusieurs médicaments dérivés du sang, susceptibles de se prolonger jusqu’à mi-2026 dans certains cas", explique l’ANSM. Les travaux en cours devraient permettre au laboratoire de tripler sa capacité de production pour trois de ses produits : les immunoglobulines, l’albumine ainsi que le fibrinogène.

La continuité des soins est assurée par des alternatives

Afin d’assurer une "distribution équitable" de ces produits, le laboratoire a mis en place une limitation des ventes de certains de ses médicaments dérivés du sang, préviennent les autorités sanitaires.

Ils assurent également que les alternatives thérapeutiques vont permettre d’assurer la continuité des soins des patients. La liste des recommandations faites aux professionnels de santé est disponible sur ce site.

Cette dernière a été réalisée "en accord avec la filière de santé maladies hémorragiques rares (MHEMO) et le réseau PERMEDES (plateforme d’échange et de recherche sur les médicaments dérivés du sang et analogues recombinants)", assure l’ANSM.