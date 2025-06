Limiter le temps d'écran : pourquoi c'est crucial pour le développement de l'enfant

L'ESSENTIEL Un enfant qui passe trop de temps devant un écran risque un retard dans l'apprentissage du langage.

Cela peut également dégrader son sommeil et nuire à sa capacité de concentration.

Il est important de favoriser les alternatives aux écrans, le sport, la lecture, les échanges familiaux.

Utilisés à bon escient, les écrans peuvent être de formidables outils de découverte et de communication. Mais une exposition trop précoce ou prolongée peut perturber des mécanismes essentiels du développement de l’enfant. En France, un projet d’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans a récemment été proposé, appuyé par des recommandations scientifiques précises.

L’impact sur le développement cognitif, émotionnel et social

Les premières années de la vie sont capitales pour le développement du cerveau. À cet âge, l’enfant a besoin de jeux libres, de contacts humains, de langage et d’expériences sensorielles variées. Or, un usage trop fréquent des écrans peut freiner cette construction.

Un jeune enfant absorbé par une tablette passe moins de temps à interagir verbalement avec son entourage, ce qui peut ralentir l’apprentissage du langage. Il peut également développer des difficultés d’attention, de concentration, voire des troubles du sommeil. Souvent invisibles au début, ces perturbations ont un impact sur la scolarité, la régulation des émotions et les relations sociales.

Les enjeux spécifiques de l’adolescence

À partir de 11 ou 12 ans, les écrans prennent une autre place, notamment à travers les réseaux sociaux. Les adolescents y trouvent des repères, une appartenance, mais aussi des sources de comparaison permanente.

Cette hyperconnexion peut amplifier l’anxiété, nuire à l’estime de soi ou renforcer un sentiment d’isolement. C’est dans ce contexte qu’un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux avant 15 ans est en discussion en France. Les experts soulignent la fragilité psychologique des adolescents, en pleine construction identitaire. L’objectif n’est pas de diaboliser, mais de mieux encadrer : comprendre ce qui les attire, en parler avec eux, et fixer des règles évolutives, adaptées à leur âge.

Accompagner sans punir

Limiter le temps d’écran ne revient pas à exclure l’enfant de la modernité. Il s’agit, au contraire, de lui apprendre à l’utiliser avec discernement. Le cadre ne se construit pas dans l’interdiction, mais dans l’exemple et le dialogue : expliquer pourquoi les écrans peuvent nuire au sommeil ou à la concentration, proposer des moments partagés sans écrans (repas, sorties, jeux de société), et favoriser des alternatives variées (sport, lecture, nature, échanges familiaux…).

De nombreuses recommandations existent, comme éviter totalement les écrans avant 3 ans, puis les introduire progressivement avec des limites claires. Chaque famille peut adapter ces repères selon son quotidien, l’essentiel étant de rester cohérente et attentive aux besoins spécifiques de l’enfant.

En savoir plus : "3-6-9-12+ Apprivoiser les écrans et grandir: Apprivoiser les écrans et grandir" de Serge Tisseron.