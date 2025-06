Dormir quand le bébé dort : pourquoi ce conseil ne règle pas les problèmes de sommeil

L'ESSENTIEL Une étude montre que, chez les jeunes mères, la qualité du sommeil est plus perturbée que la quantité après l’accouchement.

Le nombre d’heures de sommeil par nuit augmente rapidement, ce qui n’est pas le cas du temps sans réveil, dont la hausse est plus lente.

Dormir en même temps que son bébé ne suffit donc pas à compenser cette fragmentation du sommeil, souvent responsable de la fatigue ressentie.

Durant les premières semaines avec leurs bébés, les mamans sont souvent fatiguées, voire épuisées. Et ce, même quand elles dorment plus de 7 heures par nuit. Des chercheurs ont voulu comprendre la raison de ce déficit de sommeil. Leur étude, présentée lors de la conférence de l’American Academy of Sleep Medicine, vient d’être publiée dans la revue Sleep.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont étudié les données de 41 mères âgées de 26 à 43 ans, accouchant pour la première fois. Les informations relatives à leur sommeil, recueillies un an avant et un an après l’accouchement, ont été mesurées à l’aide de leurs moniteurs d’activité physique et/ou de leurs montres connectées.

Post-partum : "la structure de leur sommeil est restée profondément modifiée”

Pendant la première semaine après l’accouchement, elles dormaient en moyenne 4,4 heures contre 7,8 heures avant la grossesse. Leur plus longue période de sommeil ininterrompu, c’est-à-dire sans réveil, est également passée de 5,6 heures avant la grossesse à 2,2 heures la première semaine suivant l'accouchement. La quantité de sommeil a rapidement augmenté : 6,7 heures entre la 2ème et la 7ème semaine post-partum et 7,3 heures entre la 8ème et la 13ème semaine. Mais cette hausse ne s’accompagne pas nécessairement d’un regain d’énergie, car la fatigue persiste bien souvent.

Les scientifiques ont compris la raison : les réveils pendant la nuit sont plus fréquents. En effet, la plus longue période de sommeil ininterrompue était de 2,2 heures pendant la première semaine après l’accouchement, de 3,2 heures entre la 2ème et la 7ème semaine et de 4,1 heures entre la 8ème et la 13ème semaine. "La perte importante de sommeil ininterrompu pendant la période post-partum a été la découverte la plus frappante, explique Teresa Lillis, l’autrice principale de l’étude, dans un communiqué. Si les mères ont généralement retrouvé leur durée totale de sommeil nocturne d’avant la grossesse après la première semaine post-partum, la structure de leur sommeil est restée profondément modifiée”.

Dormir en même temps que son bébé, une mauvaise idée

Au vu des résultats de cette étude, le conseil de dormir en même temps que son bébé pour récupérer ne serait donc pas pertinent. Les siestes de l’enfant ne durent généralement pas plus de deux heures, soit un sommeil encore fractionné. "Ce n’est pas le manque de sommeil, mais plutôt le manque de sommeil ininterrompu qui constitue le plus grand défi pour les nouvelles mères, ajoute Teresa Lillis. Plutôt que d’encourager simplement les mères à faire la sieste quand le bébé fait la sieste, nos résultats montrent que les mères tireraient le plus grand bénéfice de stratégies qui protègent les possibilités de sommeil ininterrompu”.

Selon les auteurs, la discontinuité du sommeil pourrait aussi être un facteur de risque de dépression et d'autres problèmes de santé liés au post-partum. D’après le Manuel MSD, 7 % des femmes sont concernées par la dépression du post-partum au cours de la première année après l'accouchement.