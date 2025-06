Produits au CBD : gare au risque d’intoxication !

L'ESSENTIEL Depuis début 2024, plusieurs centaines d’intoxications liées à des produits au CBD ont été recensées en France.

La plupart de ces produits, vendus en bonbons ou en e-liquides, contiennent des substances interdites non mentionnées sur l’étiquette.

Ils peuvent provoquer des effets graves tels que vertiges, hallucinations, crises d’angoisse ou pertes de connaissance.

Du CBD pas si inoffensif ? Vendus comme naturels, relaxants et sans danger, les produits au cannabidiol – la substance non psychoactive du cannabis – se multiplient dans les boutiques et en ligne. Mais les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme car, depuis le début de l’année 2024, plusieurs centaines d’intoxications ont été signalées en France. En cause : des substances interdites, non mentionnées sur les emballages.

Des effets secondaires graves, même après une seule prise

"Dans la majorité des cas, les intoxications sont causées par des substances interdites présentes dans ces produits, à l’insu du consommateur", affirment l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) dans un communiqué publié jeudi 19 juin. Une étude de 2023 révèle même que 8 produits sur 10 ne contiennent pas ce qui est annoncé. Parmi les coupables : cannabinoïdes de synthèse comme le HHC, le HHC-O ou le H4-CBD, mais aussi des taux de THC bien supérieurs à 0,3 %, le seuil légal en France et dans l’Union européenne.

Bonbons, résines, fleurs, e-liquides, huiles ou chocolats... Toutes les formes de CBD sont concernées. Pire, ces produits sont souvent vendus dans des emballages ludiques et attractifs, renforçant le risque pour les enfants. Les consommateurs, principalement des adolescents et des jeunes adultes, pensaient utiliser un produit relaxant et non psychoactif. Or, les symptômes observés sont parfois alarmants : fatigue, nausées, vertiges, tachycardie, crises d’angoisse, hallucinations, pertes de connaissance, crises d’épilepsie, voire idées suicidaires. Et ce, quelle que soit le type d’administration : ingestion, inhalation ou vapotage.

Que faire en cas de malaise ?

Alors qu'en France, 16 % des personnes ont déjà consommé du CBD pour un usage récréatif, les autorités sanitaires rappellent que même une consommation unique peut entraîner une intoxication. La présence de THC, même en faible dose, peut provoquer somnolence et troubles de l’attention, dangereuses pour les conducteurs ou les personnes manipulant des machines. A noter qu'en mars dernier, l'ANSM avait déjà mis en garde contre les interactions entre les produits à base de CBD et certains traitements médicamenteux.

En cas d’effets indésirables, les recommandations sont claires : arrêtez immédiatement la consommation du produit et conservez-le pour analyse. En cas de malaise grave ou de perte de connaissance, appelez le 15 sans attendre. Pour les autres symptômes, consultez votre médecin traitant ou contactez un centre antipoison au 01 45 42 59 59.