Et si vos sueurs nocturnes étaient le signe d’un cancer ?

L'ESSENTIEL Les sueurs nocturnes peuvent parfois révéler des cancers graves comme les lymphomes ou la leucémie, selon un médecin britannique.

Il alerte sur ces symptômes, surtout lorsqu’ils sont persistants, abondants ou accompagnés de fatigue, de perte de poids ou de ganglions gonflés.

Une consultation médicale s’impose dès que ces signes durent ou s’aggravent, car un diagnostic précoce peut tout changer.

En période de fortes chaleurs, se réveiller en nage au beau milieu de la nuit peut sembler banal. Pourtant, "les sueurs nocturnes persistantes ou inexpliquées ne doivent pas être ignorées, surtout lorsqu'elles s’accompagnent d’autres symptômes comme une perte de poids ou une fatigue inhabituelle", alerte le Dr Suhail Hussain, médecin généraliste interrogé par le quotidien britannique Daily Mail.

Quand transpirer devient suspect

"Les sueurs liées au cancer sont généralement abondantes : vous pouvez vous réveiller avec vos draps et vos vêtements de nuit totalement trempés", précise le médecin. Or, ces symptômes peuvent être associés à des cancers du sang, comme les leucémies ou les lymphomes.

Relayé par le quotidien, le témoignage de Marly Garnreiter, 27 ans, illustre bien ce danger. Après avoir mis ses sueurs nocturnes et ses démangeaisons sur le compte du stress, elle finit par consulter suite à des douleurs thoraciques et une grande fatigue. Le diagnostic tombe : un lymphome de Hodgkin. Cette forme rare de cancer du sang touche environ 2.200 personnes par an au Royaume-Uni. Elle atteint principalement les jeunes hommes de 20 à 40 ans et les plus de 75 ans.

Les symptômes du lymphome peuvent être discrets : ganglions gonflés (coup, aisselle, aine), fièvre, perte de poids, toux persistante, douleurs abdominales, et même douleurs aux ganglions après une consommation d’alcool. "Des sueurs nocturnes associées à une fatigue persistante ou à des douleurs doivent être prises au sérieux", rappelle le Dr Hussain.

L’insomnie, autre symptôme à prendre au sérieux

Ce n’est pas tout : certaines tumeurs rares, comme les cancers carcinoïdes, perturbent la régulation hormonale via le système neuroendocrinien, provoquant des transpirations anormales. "Le système neuroendocrinien gère les fonctions vitales comme le métabolisme ou la croissance. Lorsqu'un cancer s'y déclare, il peut dérégler totalement la production hormonale", explique le généraliste.

Outre les sueurs nocturnes, il faut surveiller d’autres signaux du cancer : fatigue, douleurs inexpliquées, ganglions gonflés, perte d’appétit, ou encore sueurs diurnes sans effort. De même, "l’insomnie peut être liée à une maladie cancéreuse, à ses douleurs ou au stress psychologique qu’elle entraîne", note le site Cancer Research UK. Lorsque le trouble du sommeil devient chronique et interfère avec la vie quotidienne, accompagné de fatigue, d’irritabilité ou de perte d’appétit, il faut consulter.