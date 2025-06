Cancer du côlon : l’exercice physique réduit le risque de récidive

L'ESSENTIEL L'exercice physique réduit le risque de récidive du cancer du côlon.

Cela pourrait être lié aux effets du sport sur des mécanismes clés comme l'inflammation ou la résistance à l'insuline.

Ces effets bénéfiques ne sont pas confirmés sur d'autres formes de cancer.

Bouger pour rester en bonne santé. Dans le New England Journal of Medicine, une équipe de recherche démontre que l’activité physique réduit le risque de récidive du cancer colorectal. Les scientifiques ont suivi près de 900 patients, issus de six pays différents, pendant plusieurs années après leur traitement par chimiothérapie pour un cancer du côlon. Ils ont été répartis en deux groupes : le premier était celui de contrôle avec les soins standards post-traitement, et le second a suivi un programme de coaching sportif pendant trois ans. Il comprenait des exercices personnalisés et des contrôles réguliers avec des professionnels du fitness.

Exercice physique : une réduction de la récidive du cancer colorectal

"Les résultats ont été frappants, concluent les chercheurs. Les membres du groupe exercice physique ont connu 28 % de récidives de cancer en moins et 37 % de décès en moins." Les participants devaient renseigner le type d’exercice physique réalisé et la durée : la plupart d’entre eux ont choisi de faire des marches rapides de 45 minutes quatre fois par semaine. "90 % des personnes qui ont fait de l'exercice physique sont restées sans cancer pendant cinq ans, contre seulement 74 % de celles qui n’en faisaient pas", indiquent-ils. Selon eux, le succès du programme était lié au soutien constant : au début de l’étude, les participants voyaient leur coach toutes les deux semaines, puis tous les mois, ce qui les a aidés à tenir ces routines même après la fin du traitement.

Un lien de causalité entre exercice physique et risque de récidive du cancer du côlon

"Cette étude fournit la première preuve solide que l'exercice est non seulement en corrélation avec de meilleurs résultats, mais améliore directement les taux de survie chez les patients atteints de cancer, concluent les auteurs. Alors que des études d'observation antérieures ont trouvé un lien entre le fait d'être actif et de meilleurs résultats en matière de cancer, ce premier essai contrôlé randomisé aide à montrer la causalité, ce qui signifie que l'exercice peut directement profiter à la survie des patients atteints de cancer." Pour l’heure, ces scientifiques ne savent pas si ces résultats sont applicables à d’autres types de cancer comme celui du sein, de la prostate ou du poumon.

Comment comprendre les effets de l’activité physique sur le risque de cancer colorectal ?

Ils supposent que l’exercice physique a des effets sur des processus biologiques fondamentaux comme la sensibilité à l’insuline, l’inflammation ou les réactions immunitaires. Or, ces derniers sont liés au développement et à la progression du cancer. Des recherches sur les échantillons sanguins des participants sont en cours pour mieux comprendre ces mécanismes.