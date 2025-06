Obésité : qu’est-ce que ce traitement chinois «à double cible» ?

L'ESSENTIEL Un médicament à double cible contre l'obésité a été testé dans un essai clinique de phase III en Chine.

Il agit sur deux récepteurs hormonaux liés à la glycémie.

Administré par voie sous-cutanée pendant près d'un an, il a permis une réduction significative du poids et une amélioration du métabolisme.

Un traitement contre l’obésité pourrait être bientôt autorisé en Chine. Dans The New England of Journal of Medicine, une équipe de l’Université de Pékin présente les résultats d’un essai clinique de phase III sur le mazdutide. Ce médicament, un agoniste à double récepteur GCG/GLP-1, a permis une perte de poids significative et une amélioration du métabolisme.

Obésité : le mazdutide, un traitement à double cible

Le mazdutide est dit à double cible car il agit sur deux récepteurs hormonaux : les "glucose-like peptide 1" (GLP-1) et le glucagon, tous deux liés à la glycémie. La plupart des traitements étudiés aujourd’hui contre l’obésité ciblent uniquement GLP-1. Dans un article du China Daily, Ji Linong, chercheur principal de l'étude et chef du département d'endocrinologie de l'hôpital populaire de l'Université de Pékin, explique que l’activation du glucagon "améliore l'oxydation des graisses et la dépense énergétique, avec un potentiel particulier pour améliorer le métabolisme des graisses du foie".

Le mazdutide a permis une perte de poids significative

Dans leurs derniers travaux, les chercheurs chinois ont testé le traitement sur 610 participants atteints d’obésité. Tous souffraient d’au moins une comorbidité. Ils ont été répartis dans différents groupes : l’un a reçu du mazdutide en 4 mg, l’autre en 6 mg ou le dernier un placebo. Les traitements étaient administrés par voie sous-cutanée une fois par semaine pendant 48 semaines. "Au total, 76,3 % des participants au groupe mazdutide 4 mg et 84 % dans le groupe mazdutide 6 mg ont eu une réduction de poids égale ou supérieure à 5 % à la semaine 32, contre 10,9 % dans le groupe placebo, concluent les auteurs. 37 % des participants au groupe mazdutide 4 mg et 50,6 % dans le groupe mazdutide 6 mg ont eu une réduction de poids supérieure ou égale à 15 % à la semaine 48, contre 2,1 % dans le groupe placebo."

Lors de l’essai, les scientifiques ont constaté que le médicament permettait de diminuer d’autres "risques sanitaires associés à l’obésité". "Le mazdutide a également réduit de manière significative la pression artérielle, les lipides sanguins (cholestérol total, triglycérides et cholestérol des lipoprotéines de basse densité), l'acide urique sérique, les niveaux de transaminases et d'autres indicateurs cardiovasculaires et métaboliques", précisent-ils.

Obésité : un traitement commercialisé en 2025 ?

Ces scientifiques expliquent que la double cible du traitement permet d’agir sur l’obésité en supprimant l’appétit et en accélérant le métabolisme "offrant une solution plus complète à des conditions complexes telles que l'accumulation de graisse viscérale et la résistance à l'insuline - des domaines où les thérapies à cible unique sont insuffisantes", complète Ji Linong. Le chercheur et son équipe espèrent que le traitement pourra être commercialisé avant la fin de l’année. Ils attendent actuellement l’autorisation de mise sur le marché.