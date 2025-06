Cancer colorectal : l’exercice améliore le pronostic des patients

L'ESSENTIEL L'activité physique a amélioré la survie des patients atteints d'un cancer du côlon.

Les plus actifs présentaient également un taux de récidive moindre.

Pour les chercheurs, leur étude montre l'intérêt de proposer aux patients de participer à des programmes d'exercice.

Maladie cardiovasculaire, diabète, cancer… l’activité physique éloigne de très nombreuses pathologies. Mais elle est également utile quand la maladie est déjà présente. Des travaux publiés dans la revue The New England Journal of Medicine le 1er juin 2025, révèlent, en effet, que les patients atteints d’un cancer du côlon ayant suivi un programme d’exercice vivent plus longtemps et évitent davantage les récidives.

Cancer du côlon : moins de récidives et de décès avec l’activité physique

Pour cette étude menée au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Israël et aux États-Unis, les chercheurs ont suivi 889 patients touchés par un cancer du côlon ayant terminé leur chimiothérapie. La moitié a reçu des informations sur les bienfaits de l’activité physique et la nutrition sur la santé tandis que l’autre partie intégrait un programme d’exercice de trois ans. Ces derniers travaillaient avec un coach et avaient des séances toutes les deux semaines pendant un an. Les deux années suivantes, la fréquence des rendez-vous sportifs passait à une fois par mois.

Huit ans plus tard, en plus d’être plus actifs, les participants du groupe “programme d'exercice” affichaient 28 % de cancers en moins et 37 % de décès toutes causes confondues en moins que les autres.

Par contre, sans grande surprise, ces patients plus “sportifs” souffraient davantage de claquages ​​musculaires et autres troubles musculo-squelettiques.

Cancer colorectal : les programmes d’exercice sont de bons outils de prévention

"Lorsque nous avons vu les résultats, nous avons été tout simplement stupéfaits", reconnaît le Dr Christopher Booth, co-auteur de l’étude et cancérologue au Kingston Health Sciences Centre à Kingston (Canada), lors d’un entretien avec l’agence Associated Press.

Pour le chercheur et ses collègues, les programmes d’exercices sont des "interventions remarquablement abordables qui permettront aux gens de se sentir mieux, d’avoir moins de récidives de cancer et de les aider à vivre plus longtemps". Ils espèrent que leurs travaux “donneront aux patients atteints de cancer une raison de rester motivés” et de continuer à être actifs.

L’équipe qui a effectué des prélèvements de sang sur les participants pendant la recherche, prévoit de les analyser pour mieux comprendre comment l’exercice participe à la prévention du cancer.