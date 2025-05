Alcoolisme des ados : quand la permission des parents devient un mauvais exemple

L'ESSENTIEL La consommation d’alcool à l’adolescence, autorisée par les parents, est liée à la consommation future.

Les adolescents concernés ont davantage de risque de boire plus souvent et en plus grande quantité lorsqu’ils sont jeunes adultes.

Cela pourrait donner aux adolescents l'impression que leurs parents approuvent la consommation d'alcool en général.

Les adolescents ne doivent pas consommer d’alcool. Certains parents décident parfois de leur faire goûter une gorgée, voire les laissent boire, pour mieux surveiller leur consommation et limiter les comportements à risque. Mais une nouvelle étude, parue dans Addictive Behaviors, montre que les enfants et adolescents qui goûtent ou boivent de l’alcool avec la permission de leurs parents sont plus susceptibles d’avoir une consommation d’alcool à risque à l’âge adulte.

Quels sont les liens entre la consommation d’alcool avec les parents et celle plus tard dans la vie ?

Cette étude est basée sur les réponses de 387 adolescents, âgés de 11 ans au minimum, à des questionnaires, entre 2009 et 2018. "Les sujets comprenaient l'histoire de la consommation d'alcool par les enfants et les parents, les croyances sur l'alcool et les règles concernant l'alcool à la maison, précisent les auteurs de l’étude dans The Conversation. Il était également demandé aux adolescents s'ils avaient déjà bu de l'alcool avec la permission de leurs parents, même juste quelques gorgées - et si oui, à quel âge ils l'ont fait pour la première fois." Les scientifiques de l’université de Buffalo, aux États-Unis, ont ensuite analysé les réponses, en les comparant aux données sur la consommation d’alcool des mêmes jeunes à 18 - 20 ans. Ils se sont notamment intéressés à la fréquence de consommation et à la quantité, ainsi qu’à d’éventuels troubles addictifs.

Boire de l’alcool avec ses parents à l’adolescence augmente le risque de consommation à risque plus tard

"Nous avons constaté qu'environ 80 % des adolescents ont répondu qu'ils avaient bu de l'alcool avec l'autorisation parentale, notent les auteurs. Ce nombre est plus élevé que dans d'autres études, très probablement parce que notre étude avait une large tranche d’âge." Les jeunes ont généralement commencé à boire avec leurs parents à l’âge de 12 ans. "Nous avons constaté que les adolescents étaient plus susceptibles à l'âge adulte de boire plus souvent et en plus grande quantité dans les familles qui autorisaient cette pratique que celles qui ne le faisaient pas, concluent-ils. Le risque de présenter des symptômes de trouble de la consommation d'alcool et des conséquences négatives de la consommation d'alcool à l'âge adulte était également plus élevé."

Les adolescents ne doivent pas boire, même avec leurs parents

Les scientifiques rappellent que les parents pensent souvent bien faire en laissant leurs adolescents goûter : ils veulent superviser la consommation et éviter toute curiosité malsaine vis-à-vis de l’alcool. Mais selon une autre étude, citée dans The Conversation, ce comportement pourrait faire croire aux adolescents que leurs parents approuvent cette consommation d’alcool. "Des travaux en cours et encore non publiés dans notre laboratoire soutiennent cela, développent-ils. À savoir, cela renforce leurs croyances dans les résultats positifs potentiels de la consommation d'alcool, comme rendre les fêtes plus amusantes, et affaiblit leurs croyances dans les effets négatifs potentiels, comme les problèmes liés à l'alcool." Ils appellent à créer des campagnes de prévention ciblées pour changer le regard sur la consommation d'alcool encadrée par les parents.