Offensive anti-fluor aux Etats-Unis : sur quoi s'appuient les interdictions annoncées ?

L'ESSENTIEL Après l'Utah, l'état américain de Floride vient d'interdire l'ajout de fluor dans l'eau potable.

Cet élément a longtemps été considéré comme une protection très efficace contre les caries dentaires.

Ses potentiels effets indésirables sur la santé sont à l'origine des décisions annoncées aux Etats-Unis.

Après l'Utah au mois de mars dernier, l'état de Floride, le troisième plus peuplé des Etats-Unis, vient d'interdire l'ajout de fluor dans l'eau potable, une pratique instaurée en Amérique au lendemain de la 2ème Guerre Mondiale pour prévenir la santé dentaire. On considère que les deux-tiers de la population américaine est alimentée en eau fluorée. Mais en s'appuyant sur une communication du ministre de la Santé des Etats-Unis, Robert Kennedy Jr, elle-même basée sur des études montrant un lien entre le fluor et différents troubles de santé, l'administration américaine entend réduire l'ingestion de fluor par la population.

La fluorisation de l'eau mise en oeuvre pour lutter contre les caries dentaires

Mais quels sont les termes de ce débat sur les avantages ou inconvénients de la présence de fluo dans l'eau potable ? D'un point de vue historique, la fluorisation de l'eau a été mise en œuvre après des études qui ont démontré une réduction significative des caries dentaires dans les communautés où l'eau était naturellement fluorée. Des chercheurs avaient observé que les habitants de ces régions avaient moins de caries, ce qui a conduit à des expérimentations à plus grande échelle dans des villes américaines. Les résultats ont montré une diminution notable des caries chez les enfants et les adultes, ce qui a motivé les autorités de santé publique à recommander la fluoration de l'eau à un niveau optimal de 0,7 mg/L pour maximiser les bénéfices dentaires tout en minimisant les risques.

Les avantages de la fluoration de l'eau sont principalement liés à la prévention des caries dentaires. Diverses études ont corroboré que le fluor joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'émail dentaire, rendant les dents plus résistantes à l'acide produit par les bactéries de la plaque dentaire. En réduisant la prévalence des caries, le fluor aide également à diminuer les visites dentaires coûteuses, contribuant ainsi à réduire les dépenses de santé globale pour la population.

Dés réserves sur la fluorisation de l'eau déjà sous l'équipe Biden

Mais dès 2024, le ministère de la Santé de l'équipe de Joe Biden avait commencé à émettre des réserves sur cette pratique. Il considérait notamment que les taux élevés de fluor dans l'eau pouvaient être associés à une baisse du quotient intellectuel de ses consommateurs. Certaines recherches, bien que controversées, ont exploré la possibilité de liens entre une exposition élevée au fluor et des troubles neurodéveloppementaux. Mais une autre préoccupation majeure est la fluorose dentaire, une condition causée par une exposition excessive au fluor pendant l'enfance. La fluorose se manifeste par des taches blanches ou brunes sur l'émail des dents et, dans les cas graves, par des dommages à la structure dentaire. Bien que généralement considérée comme un problème esthétique, la fluorose soulève des interrogations sur l'exposition globale au fluor.

Au-delà des préoccupations dentaires, d'autres critiques pointent des implications possibles de l'excès de fluor pour la santé. Des études ont suggéré qu'une consommation élevée de fluor pourrait avoir des effets négatifs sur les os, augmentant le risque de fractures, en particulier chez les populations vulnérables comme les personnes âgées. Selon un communiqué de la FDA (Food and Drug Administration), il aurait par ailleurs "été démontré que le fluor ingéré altère le microbiote intestinal (...) alors que d'autres études ont suggéré un lien entre le fluor et les troubles thyroïdiens, la prise de poids".

En France, plus de prescription systématique de fluor chez les jeunes enfants

C'est donc sur ces bases que l'administration américaine a donc lancée une guerre contre le fluor qui ne se limite pas à l'interdiction -dans certains états- de son ajout dans l'au potable. Elle vient aussi d'annoncer le retrait du marché des suppléments fluorés ingérables prescrits sur ordonnance aux enfants.

Quelle est en France la situation et la position des autorités sanitaires sur ce sujet ? Si l'intérêt du fluor pré-éruptif pour les jeunes enfants a été longtemps souligné, l’accent est mis aujourd’hui sur la nécessité d’un apport régulier de faibles doses de fluor, principalement topique, tout au long de la vie, afin d’agir sur le processus permanent de minéralisation-déminéralisation de l’émail, et donc après l’éruption des dents. Cette évolution a conduit notamment à ne plus recommander la prescription systématique de fluor avant l’apparition des dents (c'est-à-dire avant l’âge de six mois).

Après l’âge de six mois, l’Agence de sécurité du médicament ne recommande plus la prescription systématique de gouttes ou comprimés fluorés à tous les enfants mais plutôt de réserver la prescription de fluor médicamenteux aux seuls enfants présentant un risque carieux particulier.