Son mal de dos cachait un myélome multiple

Un geste du quotidien a révélé son cancer. En Australie, Sharn Heganthought a souffert d’un important mal de dos après avoir déplacé une dalle bétonnée dans son allée de jardin. Après quelques semaines de douleurs, elle a appris qu’elle était atteinte d’un myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse.

Les douleurs au dos étaient le symptôme d’un myélome multiple

"Je suis coach sportive et j'ai l'habitude de soulever des poids lourds, précise-t-elle dans un article du Mirror. Mais une semaine de douleur s'est transformée en six semaines et, au bout de douze semaines, le responsable d'une des salles de sport où je travaille m'a conseillé de consulter un kiné." Après une brève période de soulagement, la douleur est revenue et la coach a passé un IRM. Lorsque le spécialiste l’a appellée pour lui donner les résultats, il lui a indiqué d’aller aux urgences, à cause d’une anomalie. "Lorsque mon médecin a vu les résultats de l'IRM, il a été stupéfait de constater que je pouvais même marcher, confie la quinquagénaire. Ils ont effectué d'autres examens et m'ont diagnostiqué un myélome multiple." L’IRM permet de mettre en lumière de petites taches sur les os, signes de la maladie.

Myélome multiple : un cancer souvent asymptomatique

Parfois, ce cancer peut se manifester par une importante fatigue, une perte de poids et une anémie. "Dans 20 % des cas, le myélome multiple est asymptomatique, indique la Fondation pour la recherche sur le cancer. Dans cette situation ou lorsque la maladie, peu évoluée, n’entraîne pas encore de manifestations physiques, la découverte d’un myélome peut être fortuite avec comme point de départ un bilan sanguin de routine qui révèle des anomalies." Ensuite, plusieurs examens sont réalisés pour confirmer le diagnostic.

Myélome multiple : un traitement variable selon les patients

Le traitement se déploie ensuite en plusieurs étapes. D’abord, les professionnels de santé agissent sur certains symptômes comme l’hypercalcémie, l’anémie ou les éventuelles infections liées au cancer. Puis, ils mettent ensuite en place un protocole thérapeutique pour traire le cancer : des chimiothérapies, des thérapies ciblées, des immunothérapies. "La prise en charge du myélome dépend de nombreux facteurs : l’agressivité du cancer, l’âge et l’état de santé du patient, explique la Fondation ARC. Pour certains, elle reposera sur une surveillance seule, pour d’autres sur une greffe de cellules souches ou encore sur un traitement par thérapies ciblées ou immunothérapies." Sharn Heganthought précise avoir suivi différents traitements, dont la prise d’un médicament (lenalidomide) qui agit contre le myélome multiple. "J'ai été déclarée guérie du cancer au bout de 18 mois, indique-t-elle. (…) Je me sens bien et mon dos va mieux. …) Je n’ai plus de douleur et je pense que mes os ne peuvent que se renforcer."