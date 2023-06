Myélome : 90 % des patients en rémission complète grâce à une nouvelle immunothérapie

L'ESSENTIEL Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse.

Un nouveau traitement s'est avéré efficace pour l'éradiquer.

Une nouvelle thérapie reposant sur la technique des CAR-T-Cells suscite de l'espoir chez les patients atteints de myélome.

Un taux de rémission complète exceptionnel

Selon une étude menée en Israël, plus de 90% des 74 patients atteints de myélome multiple traités avec cette thérapie ont bénéficié d'une rémission complète. Cette thérapie consiste à reprogrammer les cellules immunitaires du patient pour qu'elles reconnaissent et attaquent les cellules cancéreuses. Elle répond à un besoin important, car les patients souffrant de myélome multiple ont souvent une espérance de vie limitée.

Le principal avantage de cette thérapie est sa capacité à cibler directement les cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines. Bien que ce traitement soit coûteux, il peut être prise en charge par les systèmes de santé nationaux dans certains cas, en fonction des politiques de remboursement des médicaments innovants.

Traitement expérimental

"Nous avons une liste d'attente de plus de 200 patients d'Israël et de diverses parties du monde", a déclaré le professeur Polina Stepansky, du centre médical de l'université Hadassah. "En raison de la complexité de la production et du soin lui-même, seul un patient par semaine entre dans le traitement, qui est encore mené à titre expérimental", ajoute-t-il.

Qu'est-ce que le myélome multiple ?

Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse et représente environ 1% de tous les cancers dans le monde. Il est généralement diagnostiqué chez les personnes de plus de 60 ans et affecte plus souvent les hommes que les femmes. Le myélome multiple se caractérise par une prolifération de cellules plasmatiques anormales qui remplacent les cellules saines de la moelle osseuse. À mesure que la maladie progresse, ces cellules cancéreuses détruisent les os, entraînant une faiblesse et une douleur musculaire importante.

Le traitement standard pour le myélome multiple consiste en une chimiothérapie et une autogreffe de cellules souches, mais ces soins ont souvent des effets secondaires importants.