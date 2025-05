Santé mentale : démarrer les cours à 9h, c'est mieux pour les collégiens ?

L'ESSENTIEL Une étude montre que commencer les cours à 9h au collège améliore la santé des adolescents.

Les élèves concernés dorment en moyenne 25 minutes de plus et sont moins anxieux.

Les chercheurs recommandent de généraliser ce changement à tous les collèges.

Beaucoup de collégiens aimeraient démarrer les cours une heure plus tard. Une nouvelle étude, réalisée par le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, leur fournit un argument de taille. Les chercheurs montrent que démarrer les cours à 9 heures plutôt qu'à 8 heures serait bénéfique pour la santé mentale et l’apprentissage des adolescents.

Moins d'anxiété et un meilleur sommeil en commençant les cours à 9h

D’après Le Parisien, les scientifiques ont mené leurs travaux à l’internat de Sourdun, en Seine-et-Marne. Durant toute l’année, 86 collégiens ont commencé les cours à 9 heures au lieu de 8 heures. Il s’agissait d’une classe de 5ème et d’une autre de 4ème. En parallèle, les chercheurs ont aussi étudié deux autres classes de mêmes niveaux, dans lesquelles les élèves continuaient d’aller à 8 heures en cours.

Pendant 10 jours, les élèves ont porté des actimètres à leur poignet. Ces appareils étaient chargés de mesurer combien de temps ils dormaient. Pour mesurer la santé mentale, les scientifiques leur ont fait passer des tests cognitifs. Selon les résultats, les élèves qui ont commencé les cours à 9 heures ont dormi en moyenne 25 minutes de plus que le groupe de 8 heures. Ils ont aussi noté que les adolescents étaient moins anxieux et impulsifs, soit en meilleure santé mentale.

Sommeil : "les collégiens ne dorment pas suffisamment"

D’après l’Assurance Maladie, entre 12 et 18 ans, les adolescents manquent en moyenne de une à deux heures de sommeil par nuit, en période scolaire. "Globalement, les collégiens ne dorment pas suffisamment, mais pas uniquement les collégiens de notre étude, c'est un constat fait dans tous les pays industrialisés", explique Stéphanie Mazza, professeure de neuropsychologie à l'INSPE de l'université de Lyon 1 et spécialiste du sommeil, à BFMTV. La puberté change la physiologie du sommeil (...) Avec la charge hormonale, les adolescents vont avoir ce qu'on appelle un décalage de phase, c'est-à-dire que naturellement, ils vont devenir couche-tard et donc avoir beaucoup plus de difficultés pour s'endormir le soir."

Ce manque de sommeil peut aussi avoir des répercussions physiques : augmentation du risque de surpoids, de douleurs, de maux de tête, troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration, une réduction des performances scolaires, des troubles de l’humeur, de l’irritabilité, une sensibilité au stress, une baisse de la motivation, de la fatigue, etc. Afin que les adolescents puissent dormir plus, les chercheurs recommandent donc de décaler le début des cours à 9 heures. Une mesure qui, si elle est retenue, devra s’appliquer à tous les collèges du territoire. D’après les auteurs, jusqu'à 14 ans, il faudrait 9 à 11 heures de sommeil par nuit, puis entre 8 et 10 heures de 14 à 20 ans environ.