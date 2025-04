Un bébé américain entre la vie et la mort : quels sont les risques de la circoncision ?

L'ESSENTIEL Un bébé est entre la vie et la mort après avoir subi une circoncision.

Ses parents assurent qu'ils n'avaient pas été averti des risques encourus par les bébés nés avec une maladie cardiaque.

Entre 0,6 % à 2 % des patients présentent des complications.

Cole Groth, bébé d’un mois, est actuellement hospitalisé dans un hôpital de New York dans un état critique, car il a été victime d’une importante hémorragie après sa circoncision.

“Pendant plus de dix heures, notre fils a saigné presque à mort”

Le petit Cole est né le 31 mars dernier avec une maladie cardiaque. Mais la pose d’un stent lui avait permis de quitter rapidement l’hôpital. "Tout se passait vraiment bien", confie son père Tim à la chaîne locale WCBS.

Les médecins de l’établissement ont alors proposé que le nourrisson soit circoncis, une procédure très courante aux USA. Les jeunes parents qui assurent ne pas avoir averti des risques accrus de l’intervention pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale, ont accepté sans crainte.

Malheureusement, l’état de santé de leur fils s’est fortement dégradé au lendemain de la circoncision. "Je suis entrée (dans sa chambre d'hôpital) et il était extrêmement pâle. Il pleurait comme jamais auparavant", se souvient la maman Gabrielle Groth. "Ce n'était pas mon garçon en bonne santé que j'avais vu la veille."

Le petit garçon toujours hospitalisé dans un état critique

"Toute la nuit, pendant plus de dix heures, notre fils a saigné presque à mort", ajoute Tim Groth. "Ses organes vitaux ont été privés de sang et d'oxygène, et il a subi des lésions hépatiques, rénales et cérébrales. Comment cela peut-il arriver dans une unité de soins intensifs néonatals cardiaque ?".

Après plusieurs interventions et transfusions, le petit garçon est toujours hospitalisé dans un état critique. Tout en se concentrant sur la guérison de leur fils, les parents ne peuvent s'empêcher de s’interroger sur les événements qui ont conduit à ce grave incident.

Circoncision : quels sont les risques et contre-indications ?

Selon les estimations, environ 30 % de la population masculine mondiale est circoncise. Les circoncisions sont le plus souvent programmées pour des motifs religieux ou traditionnels. Si cette opération est courante, comme toute intervention, elle n'est pas sans risque. "De 0,6 à 2 % des patients présentent des complications", précise un article paru dans Revue Médicale Suisse. Ce sont les patients adultes qui présentent le plus de risque.

La survenue d’une infection après l’acte chirurgical est l’une des plus fréquentes. Des hémorragies, comme chez le petit Cole, ont aussi été observées. Les autres complications potentielles de la circoncision masculine en clinique sont :

des douleurs ;

des hématomes ;

un œdème ;

une cicatrisation retardée ;

une cicatrice douloureuse, gênante ou inesthétique ;

une diminution de la sensibilité lors des rapports sexuels ;

une excision cutanée excessive ou insuffisante par le chirurgien ;

des problèmes mictionnels ;

des problèmes cosmétiques ;

une dysfonction érectile ;

une blessure du gland ;

un incident anesthésique.

Il y a également des contre-indications à la circoncision :