Un homme se fait circoncire par erreur alors qu'il venait pour sa vessie

Les choses ne se passent pas toujours comme prévu… Un Britannique en a fait l’expérience : il se rendait à l’hôpital de Leicester, une ville du centre du pays, pour un contrôle de vessie, il en ressorti circoncis. Son histoire est racontée par le média local Leicester Mercury.

It was one of eight never events at Leicester's hospitals in 2018. https://t.co/JZ4NLun65Y#LDReporter — amy orton (@amy__orton) 25 mars 2019

Huit erreurs médicales graves

L’homme, dont on ne connaît ni le prénom, ni l’âge, devait subir une cystoscopie, un examen de la vessie pour lequel on place une caméra dans l’urètre. Il y a eu une confusion pendant la procédure et le prépuce de cet homme a été retiré. Ce genre d’évènements a un nom : les "never events", littéralement les événements qui ne devraient pas arriver. Ce sont des erreurs médicales graves, qui sont totalement évitables, mais qui ont eu lieu à cause de certaines failles.

Chaque année, le National Health Service, l’organisation de santé britannique, publie la liste de tous ces évènements qui se sont produits sur les douze derniers mois dans les différents hôpitaux du pays. Au sein du seul hôpital de Leicester, huit événements de ce genre ont été recensés en un an et demi. Par exemple, un homme a subi une chirurgie qui était prévue pour quelqu’un d’autre car les deux patients avaient des noms similaires, des radios ont été faites sur une mauvaise partie du corps, ou encore, une prothèse de hanche a été mise du mauvais côté sur un patient.

Pas d’explications, mais des excuses

La direction de l’hôpital n’a pas souhaité répondre aux questions posées sur ce cas. La directrice de la sécurité et des risques, Moira Durbridge, a seulement dit au journal britannique : "nous demeurons profondément et sincèrement désolés envers les patients concernés, et nous présentons évidemment nos excuses à chacun d’entre eux". Au total, plus de 400 évènements de ce genre ont eu lieu au Royaume-Uni entre avril 2018 et janvier 2019.