Circoncision : quelles sont ses conséquences à long terme ?

L'ESSENTIEL Dans le monde, un homme sur trois serait circoncis

Les hommes circoncis auraient davantage de difficultés à créer du lien avec les autres mais leur désir sexuel est accru

Cette intervention, recommandée par l'Académie Américaine de Pédiatrie, offrirait une protection contre les infections

Un tiers des hommes seraient circoncis dans le monde. Généralement réalisé pour des raisons religieuses, mais parfois médicales, cet acte chirurgical consiste à retirer le prépuce. La plupart du temps, il est pratiqué dans les premiers mois qui suivent la naissance. Dans une recherche de l’université d’Aarhus, publiée dans la revue Heliyon, des chercheurs se sont intéressés aux conséquences à long terme de la circoncision.

Plus de difficultés à créer du lien

"Nous avons voulu remettre en question l’idée selon laquelle il n’y aurait aucune conséquence à long terme de la circoncision des enfants, à l’exception de celle liée au physique, à cause de l’absence de prépuce", explique Michael Winterdahl, co-auteur de l’étude. Pour y parvenir, ils ont décidé d’interroger des hommes circoncis et non-circoncis. Au total, 619 hommes ont participé à l’étude : 408 d’entre eux ont été circoncis pendant le premier mois de leur vie, le reste des participants n’a pas subi de circoncision. Tous ont répondu à des questionnaires, qui portaient notamment sur leur capacité à créer du lien avec les autres ou à gérer le stress.

L’analyse de leurs réponses montre que les hommes circoncis ont plus de difficultés à créer du lien avec leur partenaire et sont plutôt instables d’un point de vue émotionnel, mais ressentent en moyenne plus de désir sexuel. "L’étude n’a trouvé aucune différence en ce qui concerne l’empathie ou la confiance", précisent les chercheurs. Ces derniers expliquent que les hommes circoncis sont exposés à un risque plus élevé de problèmes de couple. "Nos résultats sont particulièrement intéressants pour les parents qui souhaitent faire un choix informé quant à la circoncision de leur enfant", souligne Michael Winterdahl.

Un moyen de prévention contre les infections ?

D’un point de vue physique, les bénéfices de la circoncision sont régulièrement mis en avant. En 2013, des scientifiques de l’université de Washington ont mené une recherche afin de comprendre comment cet acte chirurgical protège les hommes de certaines maladies sexuellement transmissibles (MST). Ils ont constaté que les hommes circoncis ont moins de bactéries dans le microbiome de leur pénis, cette plus faible concentration bactérienne offrirait une protection contre les infections. Pour cette raison, il est recommandé de circoncire les jeunes garçons dans certains pays, notamment ceux où le sida est très présent. Ainsi l’Organisation mondiale de la santé considère la circoncision comme un acte de prévention depuis 2007. "Les pays qui connaissent des taux élevés d’infection à VIH par transmission hétérosexuelle et une faible prévalence de la circoncision disposent désormais d’une nouvelle intervention capable de réduire le risque d’infection à VIH chez les hommes hétérosexuels, expliquait alors Kevin De Cock, directeur du département du VIH/SIDA à l’OMS, dans un rapport. Élargir l’accès à la circoncision dans ces pays apportera un bénéfice direct aux individus."

La circoncision, recommandée par l’Académie américaine de pédiatrie

Mais ces pays ne sont pas les seuls à recommander la circoncision pour les jeunes garçons. Aux États-Unis, les autorités sont favorables à cet acte médical. Dans un rapport de 2012, l’Académie américaine de pédiatrie précise que "les bénéfices pour la santé de la circoncision des nouveaux nés sont plus importants que les risques". En France, entre 10 et 15% des hommes seraient circoncis.