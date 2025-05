Couple : comment parler de dysfonction érectile sans tabou

L'ESSENTIEL La dysfonction érectile concernerait 20% des hommes à partir de 60 ans.

Ce sujet reste tabou chez de nombreux couples en raison de la gène de l'homme et de la crainte de blesser pour la femme.

Pour en parler plus librement, il est important de jouer sur la complicité mais aussi de s'informer sur les causes et les traitements existants.

Si la dysfonction érectile est un sujet délicat, c'est qu'elle est souvent entourée de silence et de gêne. Pourtant, elle touche de nombreux couples et n'a rien d'une fatalité. Oser en parler, c'est déjà avancer pour trouver des solutions.

Sortir du silence sur la dysfonction érectile

Contrairement à une idée reçue, la dysfonction érectile est plus fréquente qu'on ne le pense. Cette difficulté à maintenir une érection suffisante concerne environ 20 % des hommes après 60 ans.

Beaucoup de couples hésitent à en parler, par peur de blesser ou de créer de la gêne. Le premier pas pour ouvrir la discussion est de choisir le bon moment et le bon endroit. Prendre le temps de se poser, dans un cadre calme et intime, permet d'aborder la question avec plus de sérénité.

Prendre le temps de s'informer et de comprendre

Si elle est taboue, c'est que la dysfonction érectile suscite des peurs ou des idées reçues. Pour éviter de tomber dans le piège des malentendus, il est essentiel de s'informer à deux sur les causes possibles et les traitements existants.

Il peut s'agir de consulter des sources fiables ou un professionnel de santé pour démystifier le problème et comprendre qu'il ne s'agit pas d'un manque de désir ou d'amour, mais bien d'un trouble qui peut avoir plusieurs origines.

Faire preuve d'empathie et de soutien

Pour en parler librement, il est préférable d'éviter les remarques blessantes ou les reproches qui ne feraient qu'accentuer la pression et la culpabilité. À la place, il vaut mieux s'exprimer avec douceur et rassurer son partenaire sur la solidité de la relation.

En étant vraiment dans l'écoute de l'autre, sans l'interrompre, vous montrez de l'intérêt pour ce qu'il ressent et permettez ainsi de chercher ensemble des solutions. Pour certains couples, utiliser l'humour pour dédramatiser, avec respect et complicité, peut aider à transformer ces difficultés en une occasion de se rapprocher.

En savoir plus : "Le sexe des hommes - L'érection sans tabou" de Hélène Sussman et Ronald Virag.