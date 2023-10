Troubles de l'érection : il prend trop de Viagra et perd la vue

L'ESSENTIEL Un homme de 32 ans a perdu la vue de l’œil droit après avoir pris une trop grande quantité de Viagra.

Les médecins n’ont pas pu l’aider à retrouver la vision.

Ce n’est pas la première fois qu’un homme souffre de troubles de la vision après avoir pris beaucoup de Viagra.

Un excès de pilules bleues l’a rendu presque aveugle. En Iran, un homme de 32 ans a perdu la vue de l’œil droit après avoir pris une trop grande quantité de Viagra. Selon les médecins qui l’ont pris en charge, le médicament pourrait être en cause. Le sildénafil, composé principal du Viagra, peut entraîner des troubles de la vue dans de rares cas. Pour ce trentenaire, les médecins n’ont pas réussi à soigner son œil et sa perte de vision sera permanente.

Viagra : des conséquences possibles sur la vision

"Un homme en bonne santé s’est présenté à nous avec une perte soudaine de la vision de l'œil droit trois heures après la consommation de 100 mg de sildénafil", précisent les scientifiques en préambule de leur rapport, paru dans Journal of Medical Case Reports. Les chercheurs lui ont posé différentes questions et ont retracé son parcours médical pour comprendre si d’autres traitements, vaccins ou maladies pouvaient avoir eu un impact sur sa vue. "Étant donné que le patient était par ailleurs en bonne santé sans facteurs de risque connus de maladie vasculaire, avec des résultats de tests auxiliaires négatifs indiquant des états d'hypercoagulation et, en outre, avec un lien temporel étroit entre la consommation de sildénafil et l'incidence de la maladie, nous avons émis l'hypothèse que le médicament pourrait jouer un rôle causal", concluent-ils. Ils ont ensuite recherché différents cas similaires dans la littérature scientifique.

Troubles de la vision : de précédents cas associés au Viagra

De fait, ce n’est pas la première fois que des scientifiques observent un cas de trouble de la vision associé à une prise de Viagra. En 2018, un Américain de 31 ans avait acheté une formule liquide du médicament sur Internet. Il l’avait bue directement au goulot, plutôt que de respecter le dosage recommandé. Peu de temps après, il a commencé à voir rouge, puis à perdre du contraste. Les professionnels de santé n’ont pas réussi à lui faire retrouver une vision correcte : l’homme voit toujours flou.

Un an plus tard, un autre Américain développe des troubles de la vision importants après avoir consommé trop de Viagra. Selon les médecins qui l’ont reçu, cet homme a pris dix fois la dose recommandée. Ses symptômes se sont améliorés, mais il souffre toujours d’une rupture rétinienne des deux yeux. Concrètement, il perçoit une forme circulaire au centre de son champ de vision en permanence, et les médecins ne peuvent rien faire.

Viagra : une vigilance nécessaire en cas de trouble de la vision

Sur le site de Vidal, la notice du Viagra mentionne ces effets secondaires possibles. Les troubles de la vision, qui concernent les couleurs, sont classés parmi les effets secondaires fréquents, ce qui signifie qu’ils concernent plus de 1 % des utilisateurs. "De rares pertes partielles ou totales du champ visuel ont également été rapportées chez les utilisateurs de ce médicament", indique le site. Si une personne est confrontée à une baisse de la vision soudaine après en avoir pris, il est recommandé d’arrêter le traitement et de réaliser un examen ophtalmologique en urgence.