Pourquoi les Français portent-ils de moins en moins de lunettes ?

L'ESSENTIEL De moins en moins de Français portent leurs lunettes de vue alors qu'elles leur sont prescrites.

"Les raisons invoquées sont diverses : les personnes qui ne portent pas leurs lunettes de vue estiment ne pas en avoir besoin, que cela ne va pas les gêner, les oublient ou encore jugent qu'elles ne sont plus adaptées".

Beaucoup d'idées fausses sur la santé visuelle persistent dans l'esprit des Français.

Au volant, à vélo, à trottinette ou même face aux écrans, de moins en moins de Français portent leurs lunettes de vue alors qu'elles leur sont prescrites. C'est l'un des étonnants résultats du "baromètre de la santé visuelle 2023" réalisé par OpinionWay pour l'AsnaV.

Conduite, vélo, trottinettes, écrans : les Français ne portent pas assez leurs lunettes

Ainsi, les Français ne portent pas leurs lunettes de vue :



• pour conduire une voiture : 42 %, soit 8 points de plus depuis 2021 ;



• pour conduire un 2 roues : 38 %, soit 22 points de plus depuis 2021 ;



• pour se déplacer à vélo ou en trottinette : 40 %.



48 % des sondés avouent aussi laisser leurs lunettes à côté de leurs écrans alors même qu'ils sont majoritaires (53 %) à admettre solliciter leur vue avec excès à cause de l'utilisation exponentielle de ce type d’objets.

Pourquoi les Français portent de moins en moins leurs lunettes ?

Comment expliquer cette tendance ? "Les raisons invoquées sont diverses : les personnes qui ne portent pas leurs lunettes de vue estiment ne pas en avoir besoin, que cela ne va pas les gêner, les oublient ou encore jugent qu'elles ne sont plus adaptées", répondent les auteurs de l’enquête.

Pour un grand nombre de nos concitoyens, la vue reste tout de même le sens le plus précieux. 89 % d’entre nous déclarent y porter attention et, parmi eux, 57 % indiquent la faire vérifier régulièrement. "Avoir des problèmes de vue préoccupe davantage que les maux de dents, voire même que les affections cardio-vasculaires", précise l’Asnav.

Beaucoup d'idées fausses sur la santé visuelle persistent

Dernier enseignement du baromètre : beaucoup d'idées fausses sur la santé visuelle persistent dans l'esprit des Français. Ainsi, 72 % des personnes interrogées ignorent que la presbytie est une anomalie qui touche tout le monde après 50 ans. Plus grave encore, près de 40 % pensent, à tort, que ne pas porter ses lunettes permet de "faire travailler" ses yeux et que l'on peut se rendre compte de la survenue d'un problème de vue par soi-même. Enfin, trois quarts des sondés considèrent, de façon erronée, que les yeux foncés sont moins fragiles que les yeux clairs.