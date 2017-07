Expérimentation

Lunettes : les généralistes peuvent renouveler les ordonnances

La nouvelle convention des orthoptistes prévoit qu’ils puissent demande le renouvellement des ordonnances de lunettes à des médecins généralistes.

85 jours. C’est le temps moyen, en France, pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste. Dans certaines régions, il faut même patienter plus d’un an ! Une situation intenable que le gouvernement précédent a tenté de résoudre en modifiant les conditions de délivrance des ordonnances pour les lunettes et les lentilles de contact.

La dernière convention des orthoptistes, parue au Journal Officiel le 23 juin dernier, apporte une nouvelle réforme de taille : sur demande des orthoptistes, les médecins généralistes pourront désormais renouveler les ordonnances de corrections optiques, sans passer par l’ophtalmologiste.





Expérimentation

« Une organisation spécifique devra alors être mise en place pour la transmission au patient, le nécessitant, de la prescription de lunettes établie par le médecin généraliste mentionnant la nouvelle mesure de la correction à partir des examens réalisés par l'orthoptiste », précise le texte de la convention.

Il s’agit pour l’instant d’une expérimentation dans le temps, qui se tiendra dans les maisons de santé pluridisciplinaires, même si les généralistes peuvent l’appliquer en dehors de ces structures.

Elle vise à améliorer l’accès aux dispositifs pour les patients n’ayant besoin que d’un renouvellement de lunettes. Depuis octobre dernier, les orthoptistes pouvaient déjà refaire des lunettes en cas d’urgence – bris ou perte –, si aucun recours médical n’est possible.