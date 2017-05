Le même devis partout

Par ailleurs, les textes prévoient de fournir aux professionnels des devis normalisés. Ils listeront de façon précise les caractéristiques des produits ainsi que leur prix, et distingueront les tarifs des produits de ceux des prestations. Les fabricants seront également cités. Objectif : permettre aux clients de comparer facilement les devis de différents opticiens ou audioprothésistes.

Pour les professionnels du secteur, cet encadrement apportera de la transparence et valorisera ces métiers. Sur le site Acuité, Alain Gerbel, président de la Fédération nationale des opticiens de France (Fnof), estime que « ce texte rassure, sécurise, et va dans le sens d’une volonté de la profession de préciser ce qu’elle fait, comment elle travaille et surtout de mettre en place une transparence totale ». Ludovic Mathieu, président du Groupement des Industriels et Fabricants de l'Optique (Gifo) abonde : « L’opticien doit saisir ces opportunités pour enrichir son métier, développer ses services pour au final apporter plus de satisfaction aux porteurs. C’est incontestablement le début d’un nouveau chapitre dans la profession. Désormais, la prestation de l'opticien sera connue et reconnue par le consommateur ».

Les professionnels récalcitrants seront passibles d’une amende allant jusqu’à 3000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.