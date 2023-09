Ce venin d'araignée provocant de longues érections pourrait devenir le nouveau Viagra

L'ESSENTIEL Un venin d'araignée pourrait bientôt permettre de traiter les problèmes d'érection.

Ce composé devrait être testé dans des essais cliniques de phase 2 impliquant des hommes souffrant de dysfonction érectile.

La dysfonction érectile est liée à l’état de santé physique et/ou psychologique de l’homme concerné.

Une nouvelle alternative au Viagra basée sur un venin d’araignée est en cours de développement.

Une morsure d'araignée qui provoque une érection de plusieurs heures

L'araignée en question est connue sous le nom de "Phoneutria nigriventer" et vit dans les forêts brésiliennes. Lorsqu’elle mort un homme, son venin déclenche toute une série de désagréments (tremblements, crampes, transpiration abondante...) dont une érection de plusieurs heures.

Forts de ces éléments, des chercheurs ont déjà identifié le composé bioactif responsable de ces très longues érections, un peptide appelé BZ371A, et l'ont synthétisé en laboratoire. Après avoir effectué des tests préliminaires sur des souris, les scientifiques de l'université fédérale de Minas Gerais espèrent désormais utiliser ce composé dans des essais cliniques de phase 2 impliquant des hommes souffrant de dysfonction érectile.

Un nouveau traitement topique de la dysfonction érectile

Si les tests sont satisfaisants, le composé BZ371A sera utilisé dans un traitement topique qui, appliqué sur le pénis, provoquera un afflux de sang dans la région et une érection (sans aucun des effets secondaires indésirables du venin d'araignée évoqué en début d’article).



"Jusqu'à présent, les tests ont démontré que le composé fonctionne avec l'application d'une quantité minimale de substance et sans aucune toxicité puisqu'il n'est pratiquement pas détecté dans la circulation sanguine", a déclaré dans un communiqué de presse Maria Elena de Lima, une professeure à l'université fédérale de Minas Gerais qui étudie le BZ371A depuis des années.



"Le grand avantage de ce venin est que l'approbation des médicaments topiques tend à être beaucoup plus rapide, en raison de la moindre possibilité d'effets secondaires indésirables. En outre, le candidat-médicament a déjà démontré qu'il ne génère aucun effet secondaire détecté, même lorsqu'il est injecté à fortes doses" ajoute-elle.



Elle termine : "notre recherche permet aussi de démontrer pourquoi notre faune doit absolument être préservée : c'est une source inépuisable de molécules bioactives, et nous ne connaissons même pas 1 % de ce potentiel".

Qu’est-ce la dysfonction érectile ?

La dysfonction érectile correspond à une diminution durable de la qualité des érections. Plus fréquente à partir de 50 ans, elle est liée à l’état de santé physique et/ou psychologique de l’homme concerné.

"Ces troubles se différencient d’une éventuelle panne d’érection temporaire. Ce dernier phénomène, tout à fait banal, ne doit pas être considéré comme un problème", souligne l’Assurance Maladie.