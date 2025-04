Greffe : les poumons de donneurs peuvent être conservés 20 heures hors du corps

L'ESSENTIEL Des chercheurs hollandais ont développé un protocole, appelé technique de perfusion pulmonaire ex vivo, qui consiste à conserve les poumons de donneurs à "12 °C jusqu'à 20 heures hors du corps avant l'intervention."

Chez les patients ayant reçu la greffe, aucun rejet n’a été signalé.

"L'allongement des temps de perfusion des poumons de donneurs extracorporels permettra un avenir où les poumons de donneurs pourront être optimisés grâce à différentes thérapies", selon les scientifiques.

Afin de prolonger en toute sécurité les temps de perfusion et maintenir la viabilité des poumons pendant la nuit, jusqu'à ce que la transplantation puisse être réalisée en journée, des médecins et des chercheurs du Centre médical universitaire d'Utrecht (Pays-Bas) ont développé son protocole appelé hypothermic oxygenated machine perfusion (HOPE), qui se traduit par la technique de perfusion pulmonaire ex vivo en français. Cette méthode permet de préserver, d'évaluer et éventuellement de reconditionner les poumons des donneurs hors du corps avant la greffe. Actuellement, elle "est utilisée pour préserver les foies et les reins de donneurs et fait l'objet d'essais cliniques sur le cœur, mais elle n'a pas encore suscité beaucoup d'intérêt pour la préservation pulmonaire", a déclaré Jitte Jennekens, coordinatrice de transplantation au sein de l’établissement hollandais.

Dans le cadre de la perfusion pulmonaire ex vivo, les poumons sont reliés à une pompe et à un respirateur, puis perfusés avec une solution agissant comme un liquide physiologique. En général, les organes respiratoires de donneurs sélectionnés sont transportés sur glace puis réchauffés à 37 °C selon un protocole normothermique pour l'évaluation fonctionnelle. Ensuite, les poumons sont replacés dans la glace jusqu'au début de la transplantation. "Ici, le protocole HOPE élimine la deuxième période sur glace en évaluant les poumons pendant une heure, puis en les conservant à 12 °C jusqu'à 20 heures hors du corps avant l'intervention."

Pour déterminer l’efficacité du protocole, l’équipe a comparé les données de 12 cas traités selon le protocole HOPE avec ceux d'une cohorte historique de poumons de donneurs transplantés directement chez 118 patients sans perfusion entre 2017 et 2022. Selon les résultats, présentés lors de la réunion annuelle de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire (ISHLT) qui a eu lieu à Boston ce 27 avril, aucun poumon du groupe ayant bénéficié d’une perfusion pulmonaire ex vivo n'a été rejeté pour transplantation.

"Nos recherches indiquent que le protocole de perfusion pulmonaire ex vivo est une méthode de préservation pulmonaire sûre et efficace. L'allongement des temps de perfusion des poumons de donneurs extracorporels permettra un avenir où les poumons de donneurs pourront être optimisés grâce à différentes thérapies", a conclu Jitte Jennekens, qui compte, lors d’une prochaine étape, déterminer la stratégie de préservation la plus bénéfique pour un type spécifique de poumon de donneur