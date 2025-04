La choucroute, c’est bon pour vos intestins !

L'ESSENTIEL Contrairement au chou cru ou à la saumure, la choucroute protège les cellules intestinales des dommages liés à l'inflammation.

Pendant la fermentation, des centaines de métabolites, tels que l'acide lactique, les acides aminés et les composés phénoliques, ont été identifiés.

Les chercheurs recommandent d'intégrer cet aliment fermenté à notre alimentation quotidienne afin de "renforcer la résistance de notre tube digestif en cas de troubles."

"Les légumes fermentés, comme la choucroute, suscitent un intérêt croissant en raison de leurs nombreux bienfaits pour la santé. Cependant, les mécanismes sous-jacents à la consommation de ces aliments nécessitent des recherches plus approfondies", selon des scientifiques de l’université de Californie à Davis (États-Unis). C’est pourquoi ces derniers ont mené une étude. Leur objectif ? Déterminer si les nutriments de la choucroute, appelés "métabolites", pouvaient contribuer à protéger les cellules intestinales des dommages liés à l'inflammation. Pour cela, les auteurs ont examiné les échantillons de choucroute retrouvés dans le commerce et fabriqués en laboratoire, du chou cru et la saumure afin de comprendre leur processus de fermentation puis comparer leurs métabolites.

Santé intestinale : "149 et 333 métabolites" bénéfiques identifiés lors de la fermentation

L'analyse chimique a montré que la fermentation modifie le profil nutritionnel du chou, réduisant les glucides et augmentant les métabolites bénéfiques, tels que l'acide lactique, les acides aminés et les composés phénoliques, liés à la santé intestinale. Ces changements, non-observés pour le chou cru et la saumure, favorisent la digestion. "Les analyses métabolomiques réalisées par chromatographie en phase gazeuse et liquide ont permis d'identifier respectivement 149 et 333 métabolites" lors de la fermentation, peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Applied and Environmental Microbiology.

"Une petite quantité" de choucroute peut aider à "lutter contre l'inflammation"

"Certains des métabolites présents dans la choucroute sont du même type que ceux produits par le microbiome intestinal, ce qui nous conforte dans l'idée que le lien établi entre les métabolites de la choucroute et la santé intestinale est logique. Peu importe, d'une certaine manière, que nous préparions la choucroute maison ou que nous l'achetions en magasin, les deux types de choucroute semblent protéger la fonction intestinale", a expliqué Maria Marco, auteure des recherches, avant d’ajouter : "En intégrant davantage la choucroute à notre alimentation, même si c’est une petite quantité, cela peut nous aider à long terme à lutter contre l'inflammation, par exemple, et à renforcer la résistance de notre tube digestif en cas de troubles."

Désormais, l’équipe veut mener des essais sur les êtres humains pour déterminer si les métabolites protecteurs de l'intestin présents dans la choucroute peuvent avoir les mêmes effets positifs lorsqu'ils sont intégrés à l'alimentation quotidienne, comme cela a été démontré en laboratoire.