AVC : cette bactérie présente dans la bouche et l’intestin augmenterait le risque

L'ESSENTIEL La présence de la bactérie Streptococcus anginosis dans les intestins est associée à un risque plus élevé d’AVC.

Elle augmenterait aussi le risque de décès et de problèmes cardio-vasculaires.

Une meilleure hygiène bucco-dentaire pourrait permettre de réduire la présence de ces bactéries.

Nous possédons des milliards de bactéries dans notre corps. Par exemple, elles sont particulièrement nombreuses dans les intestins et dans la bouche. Certaines nous protègent des maladies, mais d’autres peuvent accroître le risque. Des chercheurs du Centre national du cerveau et du système cardio-vasculaire d’Osaka au Japon le confirment dans leurs derniers travaux. Lors de la Conférence de l’American Stroke Association, organisée du 5 au 7 février à Los Angeles, ils vont présenter leurs résultats : ils montrent que la présence de la bactérie Streptococcus anginosis dans la bouche et les intestins est associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral.

Le risque d’AVC peut être influencé par la présence de certaines bactéries dans la bouche

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recensé toutes les bactéries présentes dans la salive et les intestins des patients récemment victimes d’un AVC, puis ils ont comparé ces échantillons avec ceux de participants en bonne santé. Les chercheurs japonais ont ainsi découvert que Streptococcus anginosus était "significativement plus abondante dans la salive et l'intestin des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral aigu que dans le groupe témoin des personnes qui n'avaient pas eu d'accident vasculaire cérébral". Précisément, la présence de la bactérie était associée à un risque 20 % plus élevé d’AVC. Pour les patients ayant eu un AVC, Streptococcus anginosus dans l’intestin augmentait aussi le risque de décès et d’évènement cardio-vasculaire dans les deux ans suivants l’accident. À l’inverse, la bactérie Anaerostipes hadrus, présente dans l’intestin, était liée à une baisse du risque de 18 % et Bacteroides plebeius, une autre bactérie intestinale, était associée à une réduction du risque de 14 %.

Bactéries et AVC : des liens avec l’hygiène bucco-dentaire

"Nos résultats offrent de nouvelles informations sur le lien entre les bactéries buccales et le risque d'accident vasculaire cérébral, ainsi que sur les stratégies potentielles de prévention des accidents vasculaires cérébraux, estime Shuichi Tonomura, auteur principal de cette étude. Streptococcus mutans et Streptococcus anginosus sont toutes deux des bactéries qui contribuent à la carie dentaire en produisant des acides qui décomposent l'émail des dents. Cela souligne l'importance de prévenir la carie dentaire, ce qui peut être réalisé en réduisant la consommation de sucre et en utilisant du dentifrice qui cible ces bactéries."

Par ailleurs, d’autres travaux ont démontré qu’une mauvaise santé bucco-dentaire est associée à une inflammation plus élevée dans l’organisme, ce qui peut augmenter le risque d’AVC. Les chercheurs japonais prévoient de poursuivre leurs travaux avec de plus grands échantillons de patients.