Un premier bébé naît au Royaume-Uni après une greffe d’utérus

Un "miracle médical" salué par les chirurgiens : pour la première fois au Royaume-Uni, une femme a donné naissance à un enfant grâce à une transplantation d’utérus. Grace Davidson, 36 ans, avait été diagnostiquée adolescente d'un syndrome rare, le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, qui touche environ une femme sur 5.000 et entraîne l’absence ou le sous-développement de l’utérus. Mais, ses ovaires étant fonctionnels, la fécondation in vitro (FIV) restait envisageable.

La greffe a été réalisée en février 2023 : c'est sa propre sœur aînée, Amy Purdie, 42 ans et déjà mère de deux enfants, qui a fait don de son utérus lors d'une opération de huit heures. Quelques mois plus tard, un embryon conçu avant l'intervention a été implanté à Grace. Le 27 février 2024, Amy Isabel est née par césarienne programmée à l'hôpital Queen Charlotte’s and Chelsea de Londres. "C'était difficile à croire qu'elle était réelle, a confié la maman au journal britannique The Guardian. Je savais qu’elle était à nous, mais c'était incroyable"

Le professeur Richard Smith, à l’origine de 25 ans de recherches sur cette technique, s’est dit particulièrement ému : "Enfin, après toutes ces années, un bébé est né. C’est incroyable." Pour la chirurgienne Isabel Quiroga, impliquée dans l’opération, "c'était une joie totale. Je ne pourrais pas être plus heureuse pour les parents."

Angus Davidson a décrit la naissance de sa fille comme un moment "rempli d’amour et de joie" : "Nous avions ravalé nos émotions pendant dix ans. Quand elle est arrivée, ce fut des larmes incontrôlables." Pour sa femme Grace, qui souhaite avoir un deuxième enfant, cette avancée médicale est tout bonnement "un rêve devenu réalité".

