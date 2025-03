Surpoids : vers une pesée des écoliers ?

L'ESSENTIEL Face à la hausse de l'obésité infantile, deux députés proposent une pesée systématique en CE2 pour mieux suivre l’évolution du surpoids chez les enfants.

Ils dénoncent un manque de données récentes et appellent à renforcer l’éducation physique en primaire et au collège, et soulignent aussi les inégalités sociales face à l’obésité, plus fréquente chez les enfants d’ouvriers.

Une récente étude internationale prévient que si rien n'est fait, six adultes sur dix et un enfant sur trois souffriront de surpoids ou d'obésité d'ici 2050, soit un total de 360 millions d'enfants et adolescents obèses.

L’obésité infantile est en hausse, et la France n'échappe pas à cette tendance. Deux députés, Christophe Proença (PS, Lot) et Frédérique Meunier (LR, Corrèze), proposent une mesure choc pour enrayer l’épidémie dans les écoles : une "mesure-pesée en CE2" pour mieux suivre l'évolution du surpoids chez les enfants. Leur rapport, présenté à l'Assemblée nationale le 19 mars, souligne l'urgence d'agir, alors qu'aucune donnée récente n'est disponible au niveau national sur le sujet.

Un suivi plus rigoureux du poids des enfants

Dans leur "mission flash" sur l'activité physique et la prévention de l'obésité en milieu scolaire, les deux parlementaires déplorent en effet le manque d'études récentes sur le sujet. Une enquête de grande ampleur est prévue pour 2028, mais ils jugent cette attente trop longue. Pour pallier cette lacune, ils préconisent donc une pesée systématique des élèves de CE2 par les infirmiers scolaires.

Cette proposition de "mesure-pesée" s'inscrit dans un contexte international alarmant. Une étude publiée en mars dans The Lancet prévient que si rien n'est fait, six adultes sur dix et un enfant sur trois souffriront de surpoids ou d'obésité d'ici 2050, soit un total de 360 millions d'enfants et adolescents obèses. Ce phénomène représente "l'un des plus grands défis sanitaires du XXIe siècle" et risque de mettre à mal les systèmes de santé.

Plus d'activité physique à l'école

Au-delà de la pesée, les députés insistent sur la nécessité de renforcer la pratique sportive à l'école. Ils appellent ainsi à "généraliser" les tests de capacités physiques au collège, déjà expérimentés dans quelques écoles, et "d'intégrer des infrastructures sportives et des terrains de jeux dans les écoles".

"Si les trois heures d'EPS [hebdomadaires] étaient déjà faites, ce serait très bien", note Christophe Proença. Ils souhaitent porter le volume horaire à quatre heures au collège et lutter contre les dispenses abusives, estimant que "très peu de pathologies nécessitent une dispense totale". Quant au dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire, initié par le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris, il peine encore à s'imposer : un rapport du Sénat révèle que seules "42 % des écoles" l'appliquent. Un nouveau bilan doit être effectué prochainement par le ministère des Sports.

Des inégalités face à l'obésité

Les inégalités face à l'obésité sont également pointées du doigt. "Comme pour le niveau d'activité physique, la prévalence du surpoids et de l'obésité est inégalement répartie : le surpoids touche deux fois plus les enfants d'ouvriers que les enfants de cadres, l'obésité trois fois plus", selon les députés. Si la pesée en CE2 fait débat, elle pourrait permettre de mieux identifier les enfants en difficulté et d'adapter les politiques de prévention, plaident les élus.