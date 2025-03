«Syndrome éolien» : ces sons ne seraient «pas plus stressants que ceux de la circulation routière»

L'ESSENTIEL Le "syndrome éolien" est une théorie selon laquelle le bruit des éoliennes est responsable de troubles mentaux.

Dans une nouvelle étude, aucun des jeunes volontaires n'a déclaré que le bruit des éoliennes était plus gênant ou plus stressant que le bruit de la circulation.

En outre, aucune preuve de problèmes de santé mentale n'a été identifiée au cours des tests.

Faisant l’objet de débat, le syndrome éolien est une théorie selon laquelle le bruit des éoliennes peut provoquer des maladies mentales ou d'autres problèmes de santé, tels que le cancer. Aujourd’hui, peu de données probantes susceptibles d'étayer les inquiétudes exprimées quant aux effets possibles de ce bruit sur les niveaux d'irritation, le bien-être psychologique et le fonctionnement cognitif, ont été publiées sur ce sujet. Cependant, des scientifiques l'université Adam Mickiewicz (Pologne) se sont penchés sur la question dans une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Humanities and Social Sciences Communications.

"Nous proposons ici une approche neuroscientifique cognitive pour explorer de manière expérimentale et multifactorielle l'impact du bruit des éoliennes sur diverses fonctions mentales", ont-ils écrit. Dans le cadre des travaux, les auteurs ont recruté 45 étudiants d'une université locale. Ils ont délibérément choisi de jeunes volontaires n’ayant pas été informés de l’objet de l’étude, car de précédentes recherches ont montré qu'ils sont plus sensibles au bruit que les personnes plus âgées. Lors d’une intervention, les participants ont écouté le bruit de la circulation, le bruit d'une éolienne et ont été exposés au silence tout en portant des appareils mesurant leurs ondes cérébrales cruciales pour les tâches cognitives complexes, l'attention soutenue et le raisonnement. "Nous avons également testé l'évaluation subjective du stress induit par le bruit des éoliennes et la gêne qu'il provoque."

Le bruit des éoliennes n’aurait aucun impact négatif sur la cognition et la santé mentale

Aucun des volontaires n'a pu identifier la source du bruit des éoliennes. La plupart l'ont décrit comme une sorte de bruit blanc. Selon les résultats, une exposition de courte durée au bruit d'une éolienne à un niveau de pression acoustique correspondant à la situation réelle (c'est-à-dire 65 dB SPL) n'affectait négativement aucune des fonctions cognitives examinées. Les chercheurs n'ont pas non plus détecté de différence mesurable dans les ondes cérébrales lorsque les volontaires écoutaient les deux types de sons. En outre, le bruit des éoliennes n’était pas perçu comme plus stressant ou gênant que le bruit de la circulation routière. Après avoir utilisé diverses échelles psychologiques, l’équipe a constaté que même les tendances à la rumination, à la réduction de la capacité de réflexion et de la tolérance à l'ambiguïté ne conduisaient pas à des perceptions inadaptées du bruit des éoliennes et, par conséquent, à un état susceptible d'influencer indirectement la santé mentale.

"Syndrome éolien" : des résultats qui ne peuvent "pas être généralisés"

"Bien que ces résultats ne puissent pas être généralisés, ils soutiennent l'idée que le lien entre l'exposition au bruit des éoliennes et le fonctionnement cognitif humain n'est pas une relation de cause à effet. Nous devons discuter du rôle médiateur des croyances socialement construites sur les parcs éoliens dans cette interrelation", ont conclu les scientifiques.