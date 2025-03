Pourquoi le cerveau des femmes vieillit moins vite

L'ESSENTIEL Les femmes ont deux chromosomes X. L'un des deux reste silencieux.

Une nouvelle étude sur des souris montre que ce X silencieux commence à exprimer certains gènes à partir de 65 ans.

Cela expliquerait pourquoi le cerveau des femmes vieillit mieux que celui des hommes.

Les femmes ont deux chromosomes X, mais l’un d’eux reste inactivé dans une partie des cellules, appelée corpuscule de Barr. Jusqu’à présent, les chercheurs pensaient que ce chromosome silencieux restait dans son coin sans rien faire.

Mais une récente étude de l'université de Californie à San Francisco a révélé qu’il pourrait être un élément essentiel du vieillissement cérébral beaucoup plus lent des femmes.

"Le X silencieux chez les femmes se réveille en fait plus tard dans la vie, ce qui contribue probablement à ralentir le déclin cognitif", explique Dena Dubal, auteure principale des travaux qui sont parus le 5 mars dans la revue Science Advances.

Cerveau : le chromosome X silencieux exprime des gènes liés au développement cérébral

Souhaitant déterminer si le chromosome X silencieux jouait un rôle dans le déclin cognitif moins rapide des femmes, les scientifiques ont créé des souris femelles hybrides. La moitié d’entre elles avaient un X silencieux. Ils ont ensuite mesuré l'expression génétique dans l'hippocampe, une région cérébrale clé pour l'apprentissage et la mémoire qui se détériore avec le vieillissement, chez des souris femelles de 20 mois. Ce qui correspond à 65 ans chez les humains.

Les analyses ont montré que le chromosome X qui était censé être silencieux, exprimait en réalité une vingtaine de gènes dans plusieurs types de cellules de l’hippocampe de ces animaux âgés. "Beaucoup d’entre eux jouent un rôle dans le développement du cerveau, ainsi que dans la déficience intellectuelle", précisent les auteurs dans leur communiqué.

"Nous avons immédiatement pensé que cela pourrait expliquer comment le cerveau des femmes reste résilient au vieillissement typique, car les hommes n'auraient pas ce X supplémentaire", ajoute Margaret Gadek, première auteure de l'article.

Le gène PLP1 du X silencieux stimule le cerveau

Dans un deuxième temps, les scientifiques ont plus précisément étudié l’activité de l’un des gènes du chromosome X activé lors du vieillissement : le gène PLP1. Ce dernier est connu pour contribuer à la construction de la myéline, gaine qui recouvre certaines fibres nerveuses.

Les rongeurs femelles âgées avaient plus de PLP1 dans l’hippocampe que les mâles. Ce qui suggère pour les chercheurs que "le PLP1 supplémentaire du deuxième chromosome X a fait une différence".

Pour vérifier que ce gène pouvait expliquer la résilience du cerveau féminin, l’équipe l’a exprimé artificiellement dans l’hippocampe de souris femelles et mâles. Résultat : le PLP1 supplémentaire stimulait le cerveau des deux sexes, et tous les animaux ont présenté de meilleurs résultats aux tests d’apprentissage et de mémoire.

Des recherches pour ralentir le déclin cognitif

Après ces découvertes, l’équipe va maintenant tenter de déterminer si le deuxième X pourrait également être actif chez les femmes âgées. Des précédents travaux laissent penser que c’est une possibilité. En effet, une analyse de tissus cérébraux prélevés chez des personnes âgées des deux sexes, a révélé que seules les femmes présentaient un taux élevé de PLP1 dans une région cérébrale similaire à celle des souris.

Les chercheurs vont également tenter de voir si des traitements pourraient aider à amplifier l'activité des gènes du chromosome X comme PLP1 pour ralentir le déclin cognitif.