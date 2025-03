Se faire opérer avant le week-end ? Ce serait une mauvaise idée !

L'ESSENTIEL Les patients opérés avant le week-end ont 5 % plus de risques d’avoir de moins bons résultats sur un score composite combinant décès, complications et nécessité de réhospitalisation dans les 30 jours.

Cela s’explique par le fait que le vendredi, plus de chirurgiens débutants ayant moins d'années d'expérience réalisent les interventions chirurgicales.

La diminution du personnel, l'accès réduit aux spécialistes et les différences dans les processus de soins périopératoires peuvent aussi contribuer à ces tendances.

"L’effet week-end". Ce phénomène fait référence à un potentiel plus élevé de résultats négatifs chez les patients recevant des soins avant et pendant le week-end. Il peut également faire allusion à la crainte des patients que le personnel chirurgical puisse penser à leurs projets du week-end ou que les hôpitaux disposent de moins de personnel qualifié pendant le week-end. "Peu de recherches ont examiné de manière exhaustive les effets des soins postopératoires de fin de semaine sur les résultats chirurgicaux", ont indiqué des chercheurs de l'hôpital de Houston au Texas (États-Unis). C’est pourquoi ces derniers ont décidé de réaliser une étude.

Complications, réadmissions, mortalité : plus de risque chez les patients opérés avant le week-end

Dans le cadre de celle-ci, l’équipe a analysé les données de 429.691 personnes ayant subi une des 25 procédures chirurgicales courantes dans l'Ontario, au Canada, entre 2007 et 2019. Parmi eux, 199.744 ont été opérés un jour avant le week-end (vendredi ou avant les vacances) et 229.947 après ces deux jours (lundi ou après les vacances). Ensuite, les scientifiques ont évalué et comparé les résultats postopératoires à court terme (30 jours), intermédiaires (90 jours) et à long terme (un an), notamment la mortalité, les réadmissions, les complications, la durée de l'hospitalisation et la durée de l'intervention.

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, les adultes opérés avant le week-end avaient des séjours hospitaliers plus longs. Dans le détail, les personnes ayant subi une intervention chirurgicale avant le week-end présentaient un risque plus élevé de décès à 30 jours (augmentation de 9 %), à 90 jours (10 %) et à un an (12 %) par rapport à celles ayant été opérées après le week-end. En outre, elles ont également obtenu de moins bons résultats sur un score composite combinant décès, complications et nécessité de réhospitalisation, avec un risque accru de 5 % à 30 jours et un an après l'opération.

Le vendredi, les opérations sont réalisées par des chirurgiens moins expérimentés

Si la réduction du personnel est l’une des principales causes, il existe d'autres raisons pour lesquelles les hôpitaux peuvent fournir de moins bons soins à l'approche du week-end. D’après les auteurs, plus de chirurgiens débutants ayant moins d'années d'expérience opèrent le vendredi que le lundi. De plus, les médecins sont moins accompagnés par des collègues plus expérimentés et des spécialistes. "En outre, les équipes peuvent être moins familières avec les patients que l'équipe du jour de la semaine qui gère les soins auparavant." Autre raison : les professionnels de santé pourraient également avoir moins accès aux tests et aux scanners qui pourraient mieux orienter le traitement des patients.

"D'autres travaux sont nécessaires pour comprendre les différences de soins qui peuvent sous-tendre ces observations et garantir que les patients reçoivent des soins de haute qualité quel que soit le jour de la semaine", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.