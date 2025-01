Chirurgie : deux choses à faire avant l'opération pour réduire les risques de complications

L'ESSENTIEL Faire de l'exercice et améliorer son alimentation avant une opération importante sont associés à moins de complications.

Cela réduit également la durée du séjour à l'hôpital et améliore la qualité de vie des patients.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé 186 essais impliquant 15.684 participants.

Si vous devez bientôt subir une intervention chirurgicale majeure… Deux éléments pourraient réduire vos risques de complications ainsi que votre temps d'hospitalisation, selon une nouvelle étude publiée dans la revue BMJ.

Cette "pré-rééducation" repose sur l’exercice et l’amélioration du régime alimentaire.

Complications post-opératoires : l’exercice et l’alimentation aide à réduire les risques

Pour déterminer les facteurs qui réduisent les risques de complications lors d’une opération, les chercheurs ont passé en revue les données de 186 études menées sur le sujet, soit un total de 15.684 participants avec un âge moyen de 62 ans. Ces travaux évaluaient entre autres des composants de pré-rééducation individuels comme l’exercice, l’alimentation ou encore le soutien cognitif et psychosocial pendant sept jours ou plus avant la chirurgie. Ils notaient également les complications jusqu’à 30 jours après la chirurgie, la durée du séjour à l’hôpital et la qualité de vie liée à la santé et la récupération physique jusqu’à 90 jours après l’opération.

Résultat : faire de l’exercice avant l’opération était associé à une réduction de 50 % du risque de complications par rapport aux soins habituels. Le soutien nutritionnel diminuait pour la part le risque de 38 % du risque. La combinaison de l’exercice physique, de la nutrition et du soutien psychosocial était associée à une baisse de 36 % du risque.

Le programme activité physique/soutien psychosocial était lié à 2,44 jours d'hospitalisation en moins. Combiner l'exercice avec un suivi nutritionnel réduisait pour sa part le séjour à l'hôpital de 1,22 jour. Individuellement, l'exercice et l’alimentation étaient associés respectivement à 0,93 et ​​0,99 jour d'hospitalisation en moins.

"L’association de l’exercice physique, de la nutrition et de la pré-réadaptation psychosociale était la plus susceptible d’améliorer la qualité de vie liée à la santé et la récupération physique. Individuellement, l’exercice et la nutrition étaient les plus susceptibles d’améliorer tous les résultats critiques", indiquent les auteurs dans leur communiqué.

Opération chirurgicale : la "pré-rééducation" est bénéfique aux patients

Les chercheurs qui ont réalisé cette méta-analyse, reconnaissent plusieurs limites à leurs travaux. Toutefois, ils assurent que les résultats concernant l’exercice et la nutrition pré-opératoires étaient solides "après exclusion des études présentant un risque élevé de biais".

Ainsi, ils estiment que la "pré-rééducation" basée sur l’exercice, la nutrition ou l’exercice combiné à d’autres composants "peut être bénéfique aux adultes se préparant à une intervention chirurgicale et pourrait être envisagée dans les soins cliniques".