Opération dentaire bâclée : une partie de sa dent reste coincée dans son sinus pendant deux ans

L'ESSENTIEL Un Britannique de 58 ans souffrait d'une sinusite chronique depuis deux ans.

En réalité, un morceau de dent était coincé dans son sinus depuis une opération dentaire ratée, ce qui a provoqué ses symptômes ORL.

Une nouvelle opération a permis de retirer le morceau de dent de son sinus.

Mark Shire avait du mal à respirer et des douleurs au quotidien depuis deux ans. Cet anglais souffrait d’une sinusite chronique. La pathologie l’empêchait de dormir et de travailler à cause de sa respiration difficile et des troubles du sommeil associés. "En janvier 2022, je me suis rendu dans un cabinet médical pour des douleurs et une congestion des sinus", raconte-t-il dans un article paru dans Daily Mail. Contre toute attente, il découvre que ses douleurs sont liées à ses dents.

Des douleurs persistantes après une opération dentaire

Deux ans plus tôt, il a subi une opération dentaire pour retirer deux dents, situées dans le côté gauche de sa bouche. Après cela, il a ressenti des douleurs persistantes et ses gencives ne cicatrisaient pas. "Je savais que quelque chose n’allait pas car mon dentiste avait eu beaucoup de difficulté extraire les dents", poursuit-il dans le quotidien britannique. En 2021, il est retourné au cabinet dentaire pour avoir un avis médical sur ses douleurs. "Malgré plusieurs traitements antibiotiques, j'avais du mucus vert épais et nauséabond sortant du côté gauche de mon nez et dans ma gorge, des douleurs faciales du côté gauche et des maux de tête du côté gauche."

Sinusite chronique : un morceau de dent était coincé dans un sinus

L’homme de 58 ans pensait souffrir d’une sinusite chronique. "La sinusite m'a donné l'impression d'avoir un rhume permanent, explique-t-il. Mon nez bouché rendait la respiration difficile et j'avais toujours un goût horrible dans la bouche à cause du pus qui s’écoulait. J'avais souvent du mal à dormir et je ne pouvais parfois pas aller travailler à cause des maux de tête très intenses."

En juin 2022, Mark Shire a été admis à l'hôpital à cause de ses douleurs. Un scanner a révélé la cause de la sinusite : un morceau de dent était enfoncé dans son sinus. Ce bout de dent est la conséquence de son extraction dentaire, réalisée deux ans plus tôt. En mai 2023, une opération sous anesthésie générale a permis de retirer le morceau de dent de son sinus. "J'ai dû prendre un arrêt de travail de deux semaines pour récupérer, précise-t-il. Après cela, mes problèmes de sinus ont disparu et guéri."

Des analyses ont démontré que l’extraction dentaire a provoqué une fracture de la dent, qui a été poussée dans le sinus. "Toute cette expérience a été très effrayante, estime le quinquagénaire. J'ai tellement de chance que le morceau ait finalement été récupéré, et je n'aurais jamais pensé que tout cela serait dû à une extraction dentaire."

Qu’est-ce que la sinusite chronique ?

Généralement, la sinusite chronique est plutôt provoquée par une infection, comme le rhume. Parfois, elle persiste plusieurs mois et se manifeste alors par une sensation de nez bouché, des troubles de l’odorat, des écoulements nasaux, des maux de tête voire des douleurs dentaires. Comme le rappelle l’Institut Universitaire de la Face et du Cou, la plupart du temps, le traitement ne permet pas de soigner la sinusite, mais de réduire les symptômes. Il repose sur des lavements du nez à l’eau salée et l’utilisation de corticoïdes nasaux.