Face à la recrudescence de la gale, comment se protéger ?

La gale est une affection cutanée hautement contagieuse causée par un parasite microscopique, Sarcoptes scabiei var. hominis. Celui-ci creuse des sillons sous la peau pour y pondre ses œufs, provoquant une réaction inflammatoire et des démangeaisons intenses, particulièrement la nuit. Depuis la période post-Covid, et surtout en 2024, la maladie a connu une recrudescence significative en France et en Europe, touchant en priorité les enfants, les étudiants et les professionnels de santé. Récemment, c’est au sein de l’école élémentaire de Pont-Sainte-Marie, dans le département de l’Aube, que de nouveaux cas ont été détectés.

Si, contrairement à certaines idées reçues, la gale n'est pas liée à un manque d'hygiène, la promiscuité et les contacts favorisent sa propagation, notamment dans les établissements scolaires et de soins. Comment s’en prémunir ?

Reconnaître la gale

Il existe plusieurs formes de gale : la gale commune, peu contagieuse, qui provoque des démangeaisons intenses (surtout la nuit) et des lésions localisées dans les plis cutanés (entre les doigts, poignets, coudes...) et la gale profuse, très contagieuse, qui s'étend sur tout le corps et touche principalement les personnes immunodéprimées ou âgées.

La gale se transmet principalement par contact direct et prolongé peau à peau avec une personne infectée. La transmission par objets contaminés (vêtements, literie, jouets...) est plus rare mais possible, notamment pour la gale profuse. A noter qu’une personne peut être contagieuse sans le savoir car les premiers signes apparaissent une à six semaines après la contamination, ce qui complique l'identification rapide des foyers d'infection.

Les bons gestes pour éviter la transmission

Pour limiter la propagation du parasite, l'Assurance Maladie recommande de se laver les mains à l’eau et au savon régulièrement et soigneusement, d’utiliser des essuie-mains à usage unique, de ne pas échanger les vêtements, ou encore de se protéger avec des gants et une blouse pour la manipulation du linge et les soins à la personne. Attention, les solutions hydroalcooliques ne sont pas efficaces contre le parasite de la gale.

Parallèlement, il est impératif de décontaminer l'environnement : laver le linge (draps, vêtements, serviettes) à 60 °C ; placer les objets non lavables dans un sac hermétique pendant au moins trois jours (l’acarien ne peut pas vivre à température ambiante) ; aspirer la maison et jeter immédiatement le sac de l'aspirateur ; appliquer un acaricide sur les surfaces textiles (canapés, fauteuils) avant de les laver.

En cas d’infection, le traitement médicamenteux repose sur des crèmes à base de perméthrine ou sur des antiparasitaires oraux. Il doit être suivi rigoureusement et inclure l'entourage proche pour éviter toute réinfestation. Dans les collectivités (crèches, maisons de retraite, écoles...), il est recommandé d'isoler le patient pendant trois jours après le début du traitement. Une vigilance accrue reste toutefois nécessaire car le parasite peut survivre plus longtemps sur les tissus.