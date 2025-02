Sensation de déjà vu : comment l’explique la science

L'ESSENTIEL Le chercheur Alan Brown a révélé que deux tiers des gens font l’expérience du déjà-vu dans leur vie, souvent déclenché par un lieu , une scène ou une conversation.

Une hypothèse récente, testée en réalité virtuelle, suggère qu’un déjà-vu pourrait survenir lorsqu'un lieu présente une disposition spatiale similaire à un endroit déjà rencontré, mais non explicitement "rappelé".

La similarité spatiale ne constitue toutefois pas l'unique explication, et d’autres recherches sont en cours pour mieux comprendre ce phénomène.

Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation d'avoir déjà vécu une situation, alors que vous savez que cela semble impossible ? L’expérience du déjà-vu intrigue philosophes, neurologues et chercheurs depuis maintenant des siècles. Quelles sont les explications scientifiques qui se cachent derrière ce mystérieux phénomène ?

Scènes ou lieux : les principaux déclencheurs du déjà-vu

Le terme "déjà-vu" a été utilisé pour la première fois en 1876 par Emile Boirac (1851-1917) dans son livre intitulé L’Avenir des sciences psychiques. Des théories ont alors émergé, liant ce phénomène à un dysfonctionnement mental ou à un trouble du cerveau. Certains y voyaient un simple accroc dans le fonctionnement normal de la mémoire. Mais il a fallu attendre le début du 21e siècle pour que la science commence à s'y intéresser sérieusement, selon un article publié dans The Conversation.

Le chercheur américain Alan Brown a mené une analyse approfondie des études disponibles sur le sujet. Il a d’abord constaté que de nombreuses recherches avaient une teinte paranormale, suggérant des explications liées aux vies antérieures ou aux pouvoirs psychiques. Mais il a aussi trouvé des études plus rigoureuses basées sur des témoignages de personnes ayant vécu des déjà-vus.

Brown a déterminé que près de deux tiers des gens font l'expérience d'un déjà-vu au moins une fois dans leur vie. Les scènes ou les lieux sont les déclencheurs les plus courants, suivis des conversations. Il a également relevé un lien possible entre le déjà-vu et certains types de crises d’épilepsie, relève le magazine Science et Vie.

Une explication basée sur la mémoire spatiale

Inspirés par les travaux de Brown, une équipe de chercheurs de l’université d’Etat du Colorado a récemment testé une hypothèse vieille de près d'un siècle : la théorie de la familiarité de Gestalt. Selon cette thèse, un déjà-vu pourrait survenir lorsqu'un lieu présente une disposition spatiale similaire à un endroit déjà rencontré, mais non explicitement "rappelé".

Imaginez que vous traversez un poste de soins infirmiers dans un hôpital. Vous n'y êtes jamais allé auparavant, mais vous avez une sensation de familiarité troublante. En réalité, l'agencement des meubles et des objets pourrait ressembler à celui d'une scène que vous avez vécue, comme la disposition d'une table d'accueil à l'entrée d'un événement scolaire. Si votre cerveau ne parvient pas à identifier consciemment cette ressemblance, le sentiment de familiarité persiste.

Des expériences en réalité virtuelle

Pour tester leur hypothèse, les scientifiques ont utilisé la réalité virtuelle pour recréer des environnements différents partageant des structures similaires. Les résultats ont montré que les participants éprouvaient plus fréquemment un déjà-vu lorsqu'ils étaient placés dans un lieu ayant une disposition spatiale identique à celle d'une scène précédemment vue mais oubliée.

La similarité spatiale pourrait donc jouer un rôle phare dans le déjà-vu, mais elle ne constitue pas l'unique explication. Le déjà-vu est probablement le résultat d'un ensemble de facteurs encore mal compris, selon la communauté scientifique, qui continue à explorer les éléments à l’origine du phénomène.