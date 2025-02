Les bébés se souviennent et préfèrent l’odeur des repas de leur mère durant la grossesse

L'ESSENTIEL Les bébés semblent réagir plus favorablement à l'odeur des aliments que leur mère a consommés au cours des derniers mois de la grossesse.

Plus précisément, les nouveau-nés pleuraient moins et rigolaient plus en sentant des produits auxquels ils ont été exposés dans le ventre de leur mère.

Les mécanismes chimiosensoriels prénataux peuvent avoir le potentiel de promouvoir des habitudes alimentaires saines après la naissance.

"L'expérience chimiosensorielle des mammifères commence in utero, lorsque les fœtus sont exposés aux odeurs et aux goûts provenant du régime alimentaire de la mère. Bien que les effets de l'exposition prénatale aux arômes chez l'Homme aient été analysés sur les comportements des nourrissons, il n'existe pas d'études de suivi longitudinal des réponses fœtales et néonatales", ont indiqué des chercheurs de l'université de Durham (Royaume-Uni). Afin d’y remédier, ces derniers ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Appetite.

Une fréquence réduite de réponses de "pleurs-visage" à l'odeur que les bébés avaient sentie avant la naissance

Pour les besoins de cette recherche, l’équipe a recruté 32 mères qui ont ingéré une dose unique de 400 mg de capsules de carotte ou de chou frisé avant des échographies 4D à 32 et 36 semaines de grossesse pour étudier les expressions faciales des fœtus. Après l'échographie de la 36ème semaine, les femmes enceintes ont pris les gélules quotidiennement pendant trois semaines consécutives. À la suite des accouchements, leurs enfants ont été suivis durant environ trois semaines. Les scientifiques ont testé les réactions des nouveau-nés au chou frisé, à la carotte et à une odeur témoin. Dans le détail, des cotons-tiges humides séparés, trempés dans de la poudre de carotte ou de chou frisé, ou dans de l'eau, ont été placés sous le nez de chaque nourrisson et leur réaction aux différentes odeurs a été enregistrée sur vidéo.

Par la suite, les auteurs ont ensuite analysé les images pour voir comment les nouveau-nés réagissaient et ont comparé ces réactions à celles observées avant la naissance des bébés pour comprendre les effets d'une exposition répétée aux saveurs au cours du dernier trimestre de la grossesse. Une diminution de la fréquence des pleurs et une augmentation de la fréquence des rires en réponse au stimulus odorant connu ont été observées pendant la période prénatale, quel que soit le profil gustatif associé (amer ou non amer). "Les êtres humains ressentent la saveur par une combinaison de goût et d'odorat. Chez les fœtus, cela se produit par l'inhalation et la déglutition du liquide amniotique dans l'utérus", ont rappelé les chercheurs.

Légumes, fruits : exposer les fœtus à ces aliments pour façonner de bonnes habitudes alimentaires

"Notre recherche a montré que les fœtus peuvent non seulement détecter et distinguer différentes saveurs dans l'utérus, mais aussi commencer à apprendre et à mémoriser certaines saveurs s'ils y sont exposés de manière répétée. Cela montre que le processus de développement des préférences alimentaires commence bien plus tôt que nous le pensions, dès l'utérus. En introduisant ces saveurs dès le plus jeune âge, nous pourrions être en mesure de façonner des habitudes alimentaires plus saines chez les enfants dès le début", a expliqué Beyza Ustun-Elayan, qui a dirigé les travaux.