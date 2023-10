Bébés : ils auraient une conscience bien plus tôt qu'on ne le pensait

L'ESSENTIEL D’après cette étude, les nouveau-nés peuvent intégrer des réponses sensorielles et cognitives dans des expériences conscientes cohérentes qui leur permettent de comprendre les actions des autres et de planifier leurs propres réponses.

Chez les adultes, il a été constaté que certains marqueurs de l'imagerie cérébrale différencient de manière fiable la conscience de son absence. C’est en observant ces mêmes marqueurs dans les cerveaux des nourrissons que les chercheurs ont pu constater la présence d’une forme de conscience.

Cette étude soulève des questions majeures sur notre perception des nouveau-nés et sur la manière dont nous les traitons, et pourrait avoir des implications sur le plan clinique, éthique et potentiellement juridique.

Quand l'être humain prend-il conscience pour la première fois ? Si la science a longtemps considéré que la conscience apparaissait petit à petit, au fil du développement de l'enfant, une nouvelle étude révèle que le cerveau du nourrisson serait en réalité capable d'expériences conscientes dès la naissance, et peut-être même en fin de grossesse. Les chercheurs à l’origine de la découverte ont publié leurs conclusions dans la revue Trends in Cognitive Science, sous le titre "La conscience dans le berceau : sur l'émergence de l'expérience du nourrisson".

Des expériences conscientes cruciales pour le développement du bébé

"Bien que chacun d'entre nous ait déjà été un bébé, la conscience infantile reste mystérieuse, car les nourrissons ne peuvent pas nous dire ce qu'ils pensent ou ressentent, explique l'un des deux auteurs principaux de l’étude, le Dr Tim Bayne, professeur de philosophie à l'Université Monash à Melbourne (Australie), dans un communiqué. Nous ne pouvons évidemment pas nous souvenir de notre enfance, et les chercheurs en conscience ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la conscience survient au début (à la naissance ou peu de temps après) ou plus tard, à l'âge d'un an ou plus."

Mais, d’après cette nouvelle étude, les nouveau-nés peuvent intégrer des réponses sensorielles et cognitives dans des expériences conscientes cohérentes qui leur permettent de comprendre les actions des autres et de planifier leurs propres réponses. Autrement dit, les bébés seraient capables de percevoir et d'interagir avec le monde qui les entoure bien plus tôt que ce que l'on pensait auparavant. Cette prise de conscience précoce chez les nourrissons pourrait avoir des conséquences sur leur développement social, émotionnel et cognitif.

La présence d’une forme de conscience sur l’imagerie cérébrale

Pour arriver à cette conclusion, l’équipe de scientifiques s’est appuyée sur les récentes avancées scientifiques sur la conscience. Chez les adultes, il a été constaté en effet que certains marqueurs de l'imagerie cérébrale différencient de manière fiable la conscience... de son absence. C’est en observant, pour la première fois grâce à cette technique, ces mêmes marqueurs dans les cerveaux des nourrissons que les chercheurs ont pu constater la présence d’une forme de conscience.

Levant un peu plus le voile sur "ce que c'est que d'être un bébé", cette découverte remet en cause l'idée selon laquelle les nourrissons sont simplement des êtres passifs qui réagissent aux stimuli extérieurs. Elle soulève des questions majeures sur notre perception des nouveau-nés et sur la manière dont nous les traitons, et pourrait avoir des implications sur le plan clinique, éthique, et même potentiellement juridique dès lors que les individus possédant une conscience ont un statut moral différent de ceux qui en sont dépourvus.