Pourquoi parle-t-on différemment lorsqu’on s’adresse aux bébés ?

L'ESSENTIEL Nous parlons différemment lorsque nous nous adressons à des bébés.

Cela serait lié aux émotions positives que nous ressentons en leur parlant.

Mais cela pourrait aussi être une façon de les aider à décrypter nos paroles.

Une voix enthousiaste, un peu aigüe et chantante, c’est ainsi que l’on pourrait décrire le ton avec lequel on s’adresse aux bébés. Cette manière de parler a intéressé une équipe de recherche. Dans Journal of child language, les auteurs expliquent que cette façon de communiquer avec les plus petits est liée à notre état émotionnel.

Comment analyser le langage des mères ?

Leurs travaux s’appuient sur une étude réalisée avec dix mères et leurs bébés âgés de six mois. Les auteurs ont étudié leur comportement vocal afin de comprendre pourquoi les mères articulent davantage lorsqu'elles parlent aux nourrissons. Toutes les participantes ont été invités à parler à leur bébé pendant environ dix minutes. Pour comparer différents paramètres, les mères se sont aussi adressées à des chiots et à des adultes. Toutes leurs paroles ont été enregistrées puis analysées, en parallèle, les émotions exprimées par les mères ont aussi été évaluées. Les scientifiques ont décortiqué la prononciation de chaque voyelle et ont étudié leurs caractéristiques acoustiques.

Communiquer avec des bébés génère plus d’émotions positives

"L'équipe a constaté que les mères articulaient mieux et exprimaient des émotions plus positives lorsqu'elles parlaient à leurs bébés ou à leurs chiots, concluent les auteurs. Dans les deux situations, les mères affichaient une gamme d'émotions positives, corrélées avec des changements dans leurs vocalisations." Ce constat apporte une nouvelle interprétation de l’hyperarticulation. "Cette découverte encourage à regarder le discours maternel dans une perspective à multiples facettes qui inclut l'état émotionnel", concluent les auteurs. Selon d’autres scientifiques, ce phénomène permet une prononciation plus claire des mots, et s’explique par une volonté de "rendre la parole plus facile à traiter pour les nourrissons".

Bébés : notre manière de parler les aider à développer leur langage

Une étude parue en décembre 2021 montrait justement que notre façon de parler aux enfants pouvait les aider à mieux décrypter le langage. Le ton généralement plus élevé, le débit de parole plus lent et la prononciation exagérée aide les enfants à apprendre la parole, estiment ses auteurs. "En imitant le son d'un appareil vocal plus petit, nous indiquons aux bébés comment les mots devraient sonner lorsqu'ils sortent de leur propre bouche", observent-ils. "Il semble stimuler la production motrice de la parole, pas seulement la perception de la parole", soulignait Matthew Masapollo, co-auteur de cette recherche. Avec ses collègues, il encourage les parents à communiquer avec leurs enfants, même s’ils ont l’impression d’être gagas, ils accompagnent leurs bébés vers la formulation de leurs premiers mots.