De quoi parler avec votre bébé ?

Parler à votre bébé ne veut pas dire que vous devez utiliser des mots raccourcis ou des phrases incomplètes. Au contraire, en utilisant des mots variés et adaptés à son âge, vous l'aidez à développer son langage.

Que dire à votre bébé ?

À tout âge, les enfants ont besoin de stimuler leur langage à travers ce qu'ils entendent dans leur environnement. Comme ils ont tendance à vivre au moment présent et qu'il est difficile pour eux de se projeter dans le passé où l'avenir, vous pouvez utiliser des phrases qui commentent ce qu'il fait ou ce que vous faites à ce moment-là.

Cela peut être par exemple "tu mets le bloc rouge pour le mettre sur le bloc vert et on va faire une tour", ou bien "je te donne ton yaourt avec une cuillère parce qu'il est l'heure du goûter et que tu as faim". L'idée est ici de faire de préférence des longues phrases avec des mots précis, en parlant de ce qui intéresse votre enfant à ce moment-là.

Quels sont les pièges à éviter ?

En voulant bien faire, on peut parfois avoir tendance à utiliser des mots trop simples ou raccourcis, ou faire des phrases sans véritable conjugaison ou grammaire avec une intonation exagérée, très souvent pour attirer l'attention du bébé. Cependant, comme à cet âge il est en plein l'apprentissage, il risque d’utiliser par la suite ces mots ou ces phrases incomplètes quand il se mettra à parler.

C'est pourquoi dès la naissance, il est préférable de parler à votre enfant normalement, même si lui a encore du mal à utiliser les bons mots ou faire des phrases complètes, progressivement il développera son langage et diversifiera son vocabulaire.

En savoir plus : "Parler pour que les tout-petits écoutent" de Claire Seys et Joanna Faber, aux Editions du Phare.