Cancer de la prostate : une alimentation saine peut limiter l’aggravation de la maladie

L'ESSENTIEL Le cancer de la prostate peut évoluer vers différents grades, dont le cinquième est le plus grave.

Lorsqu'il est détecté tôt, adopter une alimentation saine permettrait de réduire le risque d'évolution vers une forme plus grave.

Plus l'alimentation est déséquilibrée, plus le risque d'évolution vers des grades supérieurs est élevé.

Il existe un lien entre alimentation et cancer : certains aliments sont ainsi connus pour leur risque cancérigène. Mais d’autres produits peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé. Des chercheurs de l’université John Hopkins, aux États-Unis, le démontrent dans JAMA Oncology. Ils révèlent qu’une alimentation saine peut limiter le risque d’aggravation du cancer de la prostate.

Cancer de la prostate : 20 ans de données pour comprendre son lien avec l’alimentation

Cette maladie peut être classée selon cinq grades. Le premier correspond à un grade où les cellules cancéreuses sont présentes uniquement dans la prostate, sans métastases. Le grade 5 est la forme la plus grave de la pathologie : les cellules cancéreuses sont dites "anormales" et peuvent se développer et se propager dans tout le corps. "De nombreux hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate à un stade précoce s'interrogent sur les changements qu'ils peuvent réaliser pour réduire le risque que leur tumeur devienne plus agressive, indique Bruce Trock, co-auteur de l’étude, professeur d'urologie, d'épidémiologie et d'oncologie à la Johns Hopkins University School of Medicine. Le rôle de l'alimentation et de la nutrition est l'une des questions les plus fréquemment posées." Pour répondre à cette interrogation, les scientifiques ont analysé vingt ans de données médicales et d’informations sur les habitudes alimentaires des patients.

Comment étudier les effets de l’alimentation sur le cancer de la prostate ?

Environ 900 hommes ont participé à cette étude. Tous avaient reçu un diagnostic de cancer de la prostate de grade 1 au début de la recherche. Ils ont rempli un questionnaire sur les habitudes alimentaires : cela a permis aux chercheurs d’établir un score HEI, pour healthy eating index, soit un indice d’alimentation saine. "Le HEI est une mesure validée de la qualité globale de l'alimentation", précise Zhuo Tony Su, auteur principal. Ils ont aussi calculé les scores de l'indice inflammatoire alimentaire (DII) et le DII ajusté à l'énergie (E-DII). "Les scores DII et E-DII évaluent le potentiel inflammatoire ou anti-inflammatoire de tout régime, donc des scores plus élevés indiquent un régime qui peut provoquer plus d'inflammation, qui à son tour, peut contribuer au développement et à la progression du cancer de la prostate", complète le scientifique.

Des liens démontrés entre aggravation du cancer de la prostate et alimentation

Au total, 187 hommes ont été reclassé à un grade plus élevé, dont 55 au grade 3. "Plus les scores HEI et E-HEI étaient élevés, plus le risque que le cancer de la prostate à faible teneur progresse vers une maladie de gravité supérieure était élevé", constatent les auteurs. Pour les patients avec une alimentation saine, chaque augmentation de 12,5 points du score HEI était associée à une réduction de 15 % du reclassement du cancer vers le grade 2, et de 30 % vers les autres grades. "Nos résultats devraient être utiles pour conseiller des hommes qui sont prêts à modifier leurs comportements, y compris la qualité de leur régime alimentaire, explique estime Christian Pavlovich, co-auteur de l’étude. Cependant, pour valider l'association entre une alimentation de meilleure qualité et une réduction du risque de progression du cancer de la prostate, d’autres études avec des populations plus diverses sont nécessaires."