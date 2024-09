Prostate : un traitement prometteur contre les cancers agressifs

L'ESSENTIEL Le CDKI-73 est un inhibiteur de la protéine CDK9 qui joue un rôle dans la croissance et la survie des cellules cancéreuses de la prostate.

L'étude montre que le CDKI-73 est "un candidat prometteur pour le traitement des tumeurs solides telles que le cancer de la prostate".

Des essais sont aussi menés sur l'efficacité du CDKI-73 contre la leucémie myéloïde aiguë récidivante.

Avec environ 59.000 nouveaux cas par an, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Si la maladie présente l’un des taux de survie à cinq ans les plus élevés, certaines formes particulièrement agressives défient les thérapies conventionnelles.

Une équipe des universités Flinders et d'Australie du Sud ont trouvé une nouvelle voie de soins prometteuse pour ces tumeurs malignes de la prostate : le médicament CDKI-73. Leurs travaux ont été détaillés dans la revue British Journal of Cancer.

Cancer de la prostate : un inhibiteur qui bloque la croissance de la tumeur

Lors de cette étude, les scientifiques ont cherché à viser une protéine appelée kinase dépendante de cycline 9 (CDK9), connue pour favoriser la croissance et la survie des tumeurs de la prostate. Ils ont donc testé si un inhibiteur de CDK9, baptisé CDKI-73, pouvait aider à réduire la résistance des cellules cancéreuses.

La molécule a été mise en contact avec des échantillons de cancer de la prostate. Ces tests ont révélé l’efficacité de l’inhibiteur. "Nos recherches démontrent que CDKI-73 bloque efficacement la croissance du cancer de la prostate, même les sous-types agressifs de la maladie qui résistent aux traitements actuels", explique le professeur Luke Selth de l'Université Flinders.

"Il est important de noter que le CDKI-73 cible spécifiquement les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules normales et que son potentiel en tant que capsule orale en fait une option de traitement intéressante", ajoute l'auteur dans un communiqué.

CDKI-73 : des recherches supplémentaires nécessaires

"Notre étude de preuve de principe est une étape importante vers de futurs essais cliniques et ces résultats éclaireront les futures études sur l'utilisation et l'efficacité du CDKI-73 comme traitement du cancer de la prostate", explique le professeur Shudong Wang de l'Université d'Australie du Sud.

Par ailleurs, le CDKI-73 pourrait être une voie thérapeutique pour d’autres types de tumeurs. Les chercheurs ont, en effet, précisé qu’il était aussi examiné pour la leucémie myéloïde aiguë récidivante, un cancer du sang agressif. Des essais cliniques de phase 2 sont en cours.

Toutefois, il va falloir patienter avant de voir l’inhibiteur rentrer dans l’arsenal contre ces deux maladies. "Nous devons encore faire beaucoup plus de travail pour comprendre pleinement le potentiel des inhibiteurs de CDK9 et pour proposer un nouveau traitement aux patients", confirme Pr Luke Selth.