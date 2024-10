Six femmes actives sur dix s’inquiètent pour leur santé

L'ESSENTIEL Selon un sondage du Laboratoire de l’Egalité mené entre avril et mai 2024, 85 % des femmes actives affirment être en bonne santé.

Six femmes sur dix confient avoir des inquiétudes concernant leur santé mentale ou physique.

Un tiers des femmes actives interrogées a connu, récemment, une dégradation de son état de santé.

Environ 67 % des femmes, âgées de 15 à 64 ans, travaillent en France. Ce chiffre grimpe à 74,5 % pour les hommes du même âge selon l’Insee. Quel est l’état de santé des femmes actives ? Le laboratoire de l’égalité, association qui milite pour l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, a réalisé une enquête pour répondre à cette question. 750 femmes actives, de plus de 25 ans, ont répondu à l’étude. Elles sont près de 60 % à déclarer s’inquiéter pour leur santé.

Une étude représentative des femmes actives en France

"Dans une période post crise sanitaire, le Laboratoire de l’Egalité a souhaité réaliser un état des lieux sur la santé des femmes au travail", précise Patrick Boccard et Marine Darnault, co-pilotes de l’étude. Pour assurer sa représentativité, les auteurs ont utilisé la méthode des quotas : elle repose sur la création de différents échantillons, pour obtenir un total semblable à la population. Toutes les participantes ont répondu à un questionnaire en ligne, entre le 24 avril et le 3 mai 2024.

Des femmes en bonne santé, inquiètes pour l’avenir

Si la grande majorité des femmes actives (85 %) est en bonne santé, elles sont six sur dix à s’inquiéter pour leur santé physique ou psychologique, 30 % pour les deux. "Cette inquiétude semble prendre sa source dans une réalité bien concrète : un tiers des femmes actives (36 %) a constaté une dégradation de leur état de santé ces derniers mois, c’est particulièrement le cas pour 41 % des femmes entre 35 et 49 ans dont l’état de santé s’est dégradé récemment", observent les auteurs de ce sondage dans un communiqué.

Femmes actives : quelles solutions pour rester en bonne santé ?

Selon les interrogées, l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle a un impact fort sur leur santé. Un quart d’entre elles estiment que c’est l’élément qui l’influence le plus. Une femme active sur cinq déclare avoir une mauvaise qualité de vie au travail. Elles expliquent que celle-ci est liée à l’intensité du travail, à la rémunération ou encore à la qualité du management. Ce mal-être au travail est davantage associé au risque de dégradation de l’état de santé. Cela peut se manifester par des troubles du sommeil, qui concernent presque une femme active sur deux ou encore des migraines, qui touchent un quart des femmes de cette étude. 26 % des femmes interrogées ont déjà souffert de dépression ou d’anxiété.

Comment améliorer la santé des femmes qui travaillent ?

Un tiers des personnes interrogées aimeraient que l’entreprise mette en place des dispositifs spécifiques pour améliorer leur santé. Par exemple, elles souhaiteraient que l’activité physique soit plus encouragée et soutenue, notamment par la création d’espaces dédiés sur le lieu de travail. Les femmes de cette étude affirment aussi qu’il faudrait davantage de sensibilisation et d’aide psychologique. "Les résultats de l’étude (…) témoignent également de l’émergence d’une prise de conscience autour de nécessaires actions de prévention, offrant ainsi aux employeurs de nouvelles possibilités d’accompagnement, mais aussi de fidélisation des salariées et des agents, concluent Patrick Boccard et Marine Darnault, co-pilotes de l’étude. Dans une approche convergente, la prévention devient ainsi une thématique prioritaire pour le collectif de travail."