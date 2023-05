Parler à votre enfant aide au développement de son cerveau

L'ESSENTIEL Des chercheurs britanniques ont capturé des milliers d'heures de données linguistiques en faisant des enregistreurs à des bébés.

L'étude des données recueillies ont permis de découvrir que les enfants de deux ans et demi qui entendaient plus de paroles avaient une plus grande quantité de myéline dans les zones cérébrales liées au langage.

Selon les chercheurs, cela est susceptible de favoriser un traitement du langage plus sophistiqué.

Pour aider votre enfant à bien se développer, il faut lui parler… Si la conclusion des chercheurs de l’université d'East Anglia semble assez logique, leurs travaux - présentés dans la revue Journal of Neuroscience - permettent surtout de mieux comprendre le développement cérébral des bambins de moins de 2 ans et demi.

Développement cérébral : le langage favorise la myélinisation chez les tout-petits

Pour étudier le lien entre le langage et le développement du cerveau des enfants, les chercheurs ont fait porter un petit appareil d'enregistrement à 163 bébés pendant trois jours. Ils ont ainsi capturé 6.208 heures de données linguistiques, y compris la parole d'adultes, les tournures de conversation et les mots prononcés par les bambins eux-mêmes. De plus, un IRM était réalisé sur les jeunes participants lorsqu’ils dormaient.

Les chercheurs ont découvert que les enfants de deux ans et demi qui entendaient le plus de paroles quotidiennement avaient une quantité plus importante de myéline dans les zones cérébrales liées au langage. "La myéline est composée de protéines et de substances grasses et forme une couche isolante autour des nerfs dans le cerveau. Il rend les signaux cérébraux plus efficaces", explique le professeur John Spencer, auteur principal des travaux, dans un communiqué.

Parler à votre bébé pour façonner son cerveau

"Imaginez que vous avez un tuyau d'arrosage avec beaucoup de trous. La myéline correspondrait à envelopper le tuyau d'arrosage avec du ruban adhésif : elle isole les fibres, apportant plus de « signal » d'une zone du cerveau à la suivante", explique le professeur Spencer. Et pour lui, cette plus grande concentration de myéline favoriserait le développement d’un traitement du langage plus sophistiqué.

L’experte ajoute : "des travaux antérieurs ont montré une association similaire chez les enfants de quatre à six ans, mais nos découvertes poussent cette association beaucoup plus tôt dans le développement. En effet, nous avons même trouvé des liens entre l'entrée du langage et la structure cérébrale chez les nourrissons de six mois". "Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur ces processus, le message est clair - parlez à votre bébé, votre tout-petit, votre enfant. Non seulement, ils écoutent, mais votre apport linguistique façonne littéralement leur cerveau", ajoute le chercheur.