Pleurs de bébé : que signifient-ils réellement ?

L'ESSENTIEL Si chaque pleur présente des particularités propre à l’enfant, rien ne permettrait de comprendre précisément sa cause telle que la faim, l'inconfort, l'isolement ni s’il s’agit du pleur d’une fille ou d’un garçon.

Les spécificités acoustiques des pleurs sont bien liées au niveau de détresse dans lequel se trouve l’enfant

Les résultats de cette étude confirment que les pleurs des bébés filles et garçons sont acoustiquement pareils.

Deux équipes de recherche de l’université Jean Monnet à Saint-Étienne, de l’Inserm et du CNRS ont récolté 40.000 pleurs de 24 bébés filles et garçons jusqu'à l'âge de 4 mois afin de savoir ce que disent réellement leurs sanglots. Chaque pleur présente des particularités propres à l’enfant, mais rien ne permettrait de comprendre précisément sa cause telle que la faim, l'inconfort, ou l'isolement, ni s’il s’agit du pleur d’une fille ou d’un garçon. Cependant, les chercheurs ont constaté que les spécificités acoustiques des pleurs sont bien liées au niveau de détresse dans lequel se trouve le nourrisson, appelant le parent ou l’adulte à réagir.

Pleurs du bébé : un lien entre les caractéristiques acoustiques et le niveau de détresse

En étudiant les enregistrements des pleurs, les scientifiques ont découvert que certaines caractéristiques acoustiques étaient liées à l'intensité des pleurs, démontrant ainsi le niveau de détresse de l'enfant. Par exemple, les sanglots plus aigus et moins mélodieux étaient associés à une plus grande détresse, alors que ceux qui étaient plus apaisés étaient associés à un niveau de détresse moindre.

Ces propriétés acoustiques permettent aux adultes de reconnaître l'état émotionnel de l'enfant et d’y répondre en conséquence, même s'ils ne peuvent pas déterminer précisément la cause de la crise de larmes.

Pleurs : une signature individuelle à chaque enfant

Au cours de l'étude, une séance de playback a été présentée à un panel d'adultes, confirmant que les pleurs des nourrissons filles et garçons sont acoustiquement similaires. Cependant, chaque tout-petit a sa propre manière de pleurer, avec des particularités spécifiques à son ensemble de données acoustiques. En utilisant des techniques d'apprentissage automatique, les chercheurs ont pu identifier des signatures individuelles dans les enregistrements des pleurs. Ces signatures étaient définies par des ensembles de données acoustiques spécifiques à chaque bébé, prouvant ainsi que leurs pleurs contiennent des indices acoustiques définissant leur propre voix unique.

Bébé : vers de nouvelles recherches sur le langage des pleurs

Les résultats de cette étude ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur le langage des pleurs. En comprenant mieux les caractéristiques acoustiques spécifiques à chaque bébé, il serait possible de développer des algorithmes d'apprentissage automatique capables de reconnaître les différents types de pleurs, tels que ceux liés à la faim, l'inconfort ou l'isolement. Cela pourrait aider les parents et les professionnels de la santé à mieux répondre aux besoins des tout-petits, en identifiant plus rapidement le problème sous-jacent. De plus, cette recherche pourrait également avoir des implications dans le domaine de l'analyse du langage des pleurs chez les nourrissons présentant des troubles du développement.