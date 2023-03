Comment calmer les pleurs de votre bébé ?

L'ESSENTIEL On considère en moyenne qu'un bébé pleure deux heures par jour de façon tout à fait normale, en particulier pendant les trois premiers mois de vie.

Pour éviter tout énervement, souvenez-vous que votre bébé essaie de communiquer avec vous pour transmettre un inconfort ou une émotion.

Une fois que vous vous êtes assuré d'être vous-même calme, prenez votre enfant dans les bras, essayer de réfléchir à ses besoins : a-t-il faim ? Soif ? Est-il fatigué ? etc.

L'une des premières causes du Syndrome du bébé secoué est la réaction des parents ou d'un adulte face aux pleurs de l'enfant. La personne perd alors tout contrôle et peut véritablement mettre la vie d'un tout petit en danger par ce type de gestes ultra-violents.

Les pleurs sont une étape normale du développement de l'enfant

Si l'adulte peut perdre patience et se mettre en colère face aux pleurs du bébé, c'est qu'il ne comprend pas toujours qu'il s'agit d'une phase normale de son développement et que le bébé les utilise pour communiquer.

On considère d'ailleurs en moyenne qu'un bébé pleure deux heures par jour de façon tout à fait normale, en particulier pendant les trois premiers mois de vie. Il pleure plus souvent en fin de journée sans que cela n'ait un lien avec le comportement ou les compétences des parents.

Certains pleurs sont aussi en lien avec des douleurs, quand il fait ses dents par exemple, qu'il a une otite ou des coliques. Plus l'intensité est élevée et plus sa souffrance est grande en général.

Quel comportement avoir quand son bébé pleure ?

Avant toute chose, pour calmer un enfant qui pleure, il faut soi-même être dans un état émotionnel calme afin d'éviter tout geste violent même involontaire. Une fois que vous vous êtes assuré d'être vous-même calme, prenez votre enfant dans les bras, essayer de réfléchir à ses besoins : a-t-il faim ? Soif ? Est-il fatigué ? A-t-il un besoin de succion ? De stimulation ? Est-ce que quelque chose le dérange ? A-t-il froid ou chaud ? Est-il douloureux ?

Si vous constatez de l'énervement monter en vous, déposez-le dans son berceau pour aller respirer dans une autre pièce, boire un verre d'eau, sortir quelques minutes prendre l'air, taper ou crier dans un coussin ou encore pleurer si c'est nécessaire. N’hésitez pas à appeler un proche pour prendre le relais et parler.

Pour éviter tout énervement, souvenez-vous que votre bébé essaie de communiquer avec vous pour transmettre un inconfort ou une émotion. Si vous vous énervez, vous risquez d'aggraver les pleurs et de perdre de vue le message qu'il est en train de vous transmettre.

En savoir plus : "Comprendre les pleurs de mon bébé" de Laurie Daniel.