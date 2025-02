De dangereuses bactéries se cachent dans les canalisations des hôpitaux

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, tous les hôpitaux, même les plus précautionneux en termes d’hygiène, ont des bactéries dangereuses dans leurs canalisations.

Les chercheurs ont identifié 67 espèces bactériennes différentes dans les canalisations de l'hôpital universitaire de Majorque, en Espagne.

Parmi les bactéries retrouvées dans les canalisations, certaines sont particulièrement dangereuses car résistantes aux antibiotiques.

Les infections associées aux soins (IAS) concernent 5 % des patients hospitalisés soit 470.000 cas par an en France, selon la Haute autorité de santé (HAS). Parmi ces IAS, certaines sont dues aux bactéries présentes dans les hôpitaux.

Des bactéries résistantes aux antibiotiques dans les canalisations des hôpitaux

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Microbiology, montre que tous les hôpitaux sont concernés. En effet, même les plus précautionneux en termes d’hygiène, ont des bactéries dangereuses dans leurs canalisations.

“Les canalisations des éviers dans les hôpitaux abritent des populations bactériennes qui changent au fil du temps, malgré des protocoles de nettoyage [irréprochables] dans l'hôpital que nous avons étudié”, souligne le Dr Margarita Gomila, principale auteure de l’étude, dans un communiqué.

Les scientifiques ont étudié l'hôpital universitaire de Majorque, en Espagne. Celui-ci a été construit en 2001 et suit un protocole de nettoyage très strict. Lors de leurs travaux, les chercheurs ont utilisé des cotons-tiges pour prélever six échantillons dans les canalisations de cinq des services : soins intensifs, hématologie, court séjour, médecine générale et laboratoire de microbiologie. Ces prélèvements ont été faits à quatre reprises entre février 2022 et février 2023.

Résultats : les chercheurs ont identifié 67 espèces bactériennes différentes dans les canalisations de cet hôpital, dont certaines particulièrement dangereuses car résistantes aux antibiotiques, comme Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. Ces deux bactéries sont inscrites sur la liste établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des bactéries résistantes aux médicaments qui représentent la plus grande menace pour la santé humaine.

Un grand nombre d’espèces bactériennes en médecine générale et en soins intensifs

Dans les hôpitaux, les antibiotiques sont couramment utilisés, ce qui explique que des souches de bactéries résistantes - car habituées à ces médicaments - se développent dans les canalisations. Les scientifiques indiquent que les services où ils ont identifié le plus grand nombre d'espèces bactériennes était ceux de médecine générale et en soins intensifs.

"Les bactéries que nous avons trouvées peuvent provenir de nombreuses sources, des patients, du personnel médical et même de l'environnement de l'hôpital, précise le Dr Margarita Gomila. Une fois installées dans les canalisations des éviers, elles peuvent se propager vers l'extérieur, ce qui présente des risques importants pour les patients immunodéprimés en particulier".

Malgré des procédures strictes de nettoyage, les canalisations des hôpitaux restent donc, d’après les auteurs, des réservoirs pour les agents pathogènes connus et émergents, dont certains présentent une forte résistance aux antibiotiques.

“Les protocoles de nettoyage sont importants et doivent être appliqués fréquemment (...) pour ralentir la propagation de bactéries potentiellement dangereuses, conclut José Laço, l’un des auteurs. Mais pour aller au fond du problème, il est essentiel d'étudier la source de ces bactéries et leurs modes de transmission.”

Un enjeu de santé publique important. Selon une autre étude réalisée par le centre européen de prévention et contrôle des maladies (ECDC) et publiée dans la revue The Lancet, les infections à bactéries résistantes touchent chaque année plus de 120.000 personnes en France et sont associées à plus de 5.500 décès.