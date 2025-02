AVC : le sel enrichi en potassium est prometteur pour réduire le risque de récidive

L'ESSENTIEL Après avoir ingéré un substitut de sel, composé de 75 % de chlorure de sodium et de 25 % de chlorure de potassium en masse, des survivants d’un AVC ont vu leur pression artérielle systolique baisser.

Ces derniers présentaient également 14 % de risques en moins de subir une nouvelle attaque cérébrale.

La consommation de sel enrichi en potassium a entraîné une réduction de 30 % des AVC et de 21 % des décès liés à ce trouble.

Après avoir fait un accident vasculaire cérébral (AVC), une consommation élevée de sodium et une faible consommation de potassium sont considérées comme des facteurs de risque clés pour subir une nouvelle attaque cérébrale. Cela a été particulièrement observé dans le nord de la Chine. À partir de ce constat, des chercheurs de l’université de Wuhan ont voulu évaluer les effets des substituts de sel par rapport au sel ordinaire sur l'incidence des récidives d'AVC et la mortalité.

14 % de risque en moins de subir un nouvel AVC grâce au sel enrichi en potassium

Pour mener à bien leur étude, publiée dans la revue JAMA Cardiology, les scientifiques ont recruté 20.995 personnes provenant de 600 villages de la Chine rurale. Après exclusion de 5.746 adultes sans antécédents d'AVC, 15.249 patients ayant subi un AVC ont été inclus dans l’intervention. Au cours de celle-ci, les participants ont consommé soit un substitut de sel, composé de 75 % de chlorure de sodium et de 25 % de chlorure de potassium en masse, soit du sel classique. Des mesures de leur pression artérielle ont été analysées. L’équipe a aussi pris en compte la mortalité, l'excrétion urinaire de sodium/potassium et les résultats en matière de sécurité, y compris le risque d'hyperkaliémie. Cependant, "le principal résultat examiné était la récurrence de l’accident vasculaire cérébral".

Les résultats ont montré que, sur un suivi d’environ mois, la différence moyenne de pression artérielle systolique était de 2,05 mmHg (3,03 dans le groupe témoin et 1,08 mmHg dans le groupe ayant pris du sel enrichi en potassium). Selon les auteurs, le nombre d'accidents vasculaires cérébraux récurrents était inférieur de 14 % dans le groupe ayant ingéré 25 % de substitut de potassium par rapport au groupe ayant consommé du sel ordinaire. Au total, 2.735 accidents vasculaires cérébraux récurrents (691 mortels et 2044 non-mortels) et 3.242 décès ont été enregistrés. Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ont connu une réduction relative de 30 % et les décès liés aux accidents vasculaires cérébraux ont diminué de 21 %. Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes en ce qui concerne l'hyperkaliémie.

"Une intervention diététique sûre et peu coûteuse"

"Ces données résultats indiquent que la réduction du sel avec 25 % de potassium est une intervention diététique sûre et peu coûteuse qui peut réduire la récurrence de l'AVC et la mortalité chez les survivants", ont conclu les chercheurs. Ils suggèrent une mise en œuvre plus large des substituts du sel, en particulier dans les régions où la consommation de sodium est élevée et où l'accès aux soins de santé préventifs est limité.