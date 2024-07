Quels sont les aliments ultra-transformés qui augmentent le plus la mortalité ?

L'ESSENTIEL Les personnes âgées qui ont déclaré consommer de plus grandes quantités d'aliments ultra-transformés étaient environ 10 % plus susceptibles de mourir que les autres.

Les viandes transformées et les boissons gazeuses présentent la plus forte association avec une mortalité accrue, selon les chercheurs.

L'équipe recommande aussi de suivre les recommandations et éviter les produits ultra-transformés.

Les aliments ultra-transformés sont très mauvais pour la santé. Les études concluant sur ces mots ont été tellement nombreuses au cours des dernières années qu’il n’est pas surprenant que celle du National Cancer Institute (USA) parvienne au même constat.

Toutefois, cette recherche, présentée au congrès annuel Nutrition 2024 le 30 juin, apporte une précision : les personnes âgées qui en consomment en grande quantité font face à un risque accru de décès. Elle a aussi permis de mettre en lumière les produits industriels les plus néfastes.

Aliments ultra-transformés : 10 % plus de risque de mourir pour les gros consommateurs

Pour cette étude, les chercheurs ont repris les données de plus de 540.000 personnes ayant fourni des informations sur leurs habitudes alimentaires et leur santé à partir du milieu des années 1990. Elles étaient alors âgées de 50 à 71 ans. Plus de la moitié des participants sont décédés depuis. L’équipe a évalué les taux globaux de décès dans le groupe des personnes qui avaient une consommation d'aliments ultra-transformés très élevée à celui des individus qui en mangeaient très peu.

Résultat : les adeptes des produits industriels étaient environ 10 % plus susceptibles de mourir au cours d'un suivi médian de 23 ans. Dans le détail, une consommation plus élevée d’aliments ultra-transformés était associée à une légère augmentation des décès toutes causes confondues et des morts liées spécifiquement aux maladies cardiaques ou au diabète. En revanche, aucune association n’a été trouvée pour les décès liés au cancer. Par ailleurs, les données montrent que les seniors qui absorbaient davantage d'aliments ultra-transformés, avaient également tendance à avoir un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé et un indice d'alimentation saine plus faible.

"Cependant, l'analyse a montré que les associations entre la consommation d'aliments ultra-transformés et l'augmentation de la mortalité n'étaient pas expliquées par ces variables, car les associations entre une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés et le risque de mortalité persistaient chez les personnes classées comme ayant une alimentation de meilleure ou de moins bonne qualité ainsi que parmi ceux classés comme poids normal ou obèse", préviennent les experts dans leur communiqué.

Aliments ultra-transformés : attention aux sodas et aux saucisses

Si les chercheurs n’ont pu expliquer l’origine précise du lien entre les produits industriels et le risque accru de décès, ils ont pu identifier les aliments ultra-transformés les plus néfastes parmi les gâteaux, la charcuterie, les pizzas, les saucisses, les céréales du petit-déjeuner, les friandises…

"Nous avons observé que la viande hautement transformée (telles que les hot-dogs, les saucisses et la charcuterie) et les boissons gazeuses faisaient partie des sous-groupes d'aliments ultra-transformés les plus fortement associés au risque de mortalité", indique Erikka Loftfield du National Cancer Institute.

La scientifique profite de son étude pour rappeler l’importance de réduire sa consommation de produits ultra-transformés comme les sodas et les viandes transformées pour privilégier les aliments frais et de saison.