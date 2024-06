Éviscération : en éternuant, cet homme a vu ses intestins sortir de son corps

L'ESSENTIEL Un homme de 63 ans a expulsé ses intestins de son corps en éternuant.

Il avait été récemment opéré pour un retrait de la vessie, à cause d’un risque de cancer.

Cette complication opératoire est rare.

Il pensait être sorti d’affaire et reprenait ses habitudes. En Floride, aux États-Unis, un homme de 63 ans était au restaurant avec sa femme, pour prendre un petit-déjeuner lorsqu’il a expulsé ses intestins de son corps en éternuant. Dans American Journal of Medical Case Reports, des scientifiques reviennent, en détails, sur son cas.

Des éternuements forts, de la toux : comment expliquer cette éviscération ?

Ce jour-là, le couple fête un évènement : l’homme sort de l’hôpital. Le matin même, des médecins lui ont retiré des agrafes au niveau du ventre, car il a été récemment opéré d’une cystectomie. Cette opération consiste à retirer la vessie pour limiter le risque de cancer. "L'opération a réussi et il a été renvoyé chez lui en bon état", soulignent les auteurs. Lors de ce petit-déjeuner, le sexagénaire a éternué "avec force", puis il a toussé. "Il a immédiatement remarqué une sensation ‘humide’ et une douleur dans le bas-ventre, développent-ils. En regardant vers le bas, il a observé plusieurs boucles d'intestin rose saillant, à l’endroit où l’opération a été réalisée." Il a été pris en charge rapidement par une ambulance. Selon les auteurs du rapport, la "désintégration" de la plaie est une complication connue des cystectomies, mais elle est rare : elle concerne moins de 7 % des cas. Ils constatent toutefois que ces situations sont mal décrites dans la littérature médicale.

Eviscération après une opération : le patient est sorti d’affaire

Dans le restaurant, l’ambulancier qui l’a pris en charge a observé une "lacération verticale d'environ 7,6 cm avec de 'grandes quantités d’intestins' passés à travers". L’homme saignait peu et, à son arrivée à l’hôpital, ses constantes étaient dans les normes. "Trois chirurgiens urologiques ont soigneusement remis l'intestin éviscéré dans la cavité abdominale, décrit le document. Ils ont inspecté toute la longueur de l'intestin grêle et n'ont noté aucun signe de blessure." La plaie a ensuite été soigneusement refermée. Après six jours d’hospitalisation, le patient a pu rentrer chez lui.

Comment prendre en charge l’éviscération ?

Pour les scientifiques à l’origine du rapport, ce cas témoigne de la nécessité d’une meilleure prévention de ce genre de complications. Ils recommandent de mieux former les ambulanciers à l’éviscération, car celui mobilisé ne connaissait pas le protocole à suivre. De manière globale, ils suggèrent de suivre les "lignes directrices" de la prise en charge de l’éviscération abdominale, qui comprend notamment l’application d’un pansement stérile et humide, et la lutte contre les contaminations de l’intestin.