Anti-sunscreen, une tendance dangereuse qui se diffuse sur les réseaux sociaux

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux, la tendance anti-sunscreen prend de l’ampleur : des influenceurs affirment que la crème solaire serait dangereuse pour la santé.

Des médecins manifestent leur inquiétude face à cette tendance, dénuée de tout fondement scientifique.

La fabrication de crème solaire est réglementée et il est formellement déconseillé d’essayer de faire des protections solaires soi-même.

Sur TikTok et Instagram, des hashtags se répandent depuis quelques temps : #antisunscreen ou #nosunscreen. Avec ces mots-clés, des influenceurs diffusent l’idée que les crèmes solaires sont dangereuses pour la santé. Aux États-Unis, Shannon Fairweather, influenceuse suivie par plus de 40.000 personnes, partage ce genre de message. Sur son compte, elle affirme qu’en appliquant de la crème solaire, "vous mettez littéralement des produits chimiques sur tout votre corps". Cette tendance, dangereuse, inquiète les professionnels de santé.

Crème solaire : des professionnels de santé alertent sur les dangers de ces discours sans fondement scientifique

Au Canada, l’Ordre des chimistes du Québec a publié un communiqué à ce sujet, le mercredi 19 juin. "Des influenceurs et influenceuses propagent des informations erronées et mensongères concernant la crème solaire, prétendant que ses ingrédients seraient nocifs pour la peau, indique le texte. Ces affirmations, dénuées de fondements scientifiques, peuvent mettre en danger la santé publique." Les spécialistes rappellent que les influenceurs et influenceuses ne possèdent pas "l’expertise scientifique nécessaire pour évaluer les produits chimiques et leur sécurité".

Pourquoi il est primordial d’utiliser de la crème solaire en été ?

Les produits solaires sont conçus et testés pour protéger la peau des UV, en toute sécurité. "Les ingrédients actifs, qu’ils soient minéraux ou chimiques, agissent en absorbant, reflétant ou dispersant les rayons UV, détaille le président de l’Ordre des chimistes du Québec, M. Michel Alsayegh. Les recherches scientifiques démontrent l’efficacité et la sécurité de ces ingrédients lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions. Il est inquiétant de voir des pseudo-experts inciter la population à renoncer à la protection solaire, augmentant ainsi les risques de cancer de la peau et d’autres dommages causés par les rayons UV." D’après l’Organisation mondiale de la Santé, plus de 1,5 million de cas de cancers de la peau ont été diagnostiqués et plus de 120.000 décès associés ont été signalés dans le monde en 2020. Ils sont principalement dus à l’exposition aux UV.

Crème solaire maison : une très mauvaise idée

Enfin, certains influenceurs donnent des idées d’alternatives à la crème solaire. Shannon Fairweather, l’influenceuse américaine, recommande à ses abonnés d’utiliser de l’huile de coco, "30 % aussi efficace que la crème solaire" selon elle. Dans les colonnes de Ouest-France, Marc Perrusel, dermatologue au CHU de Rennes, en Ille-et-Vilaine, qualifie ces alternatives de "bêtises". Il rappelle que la fabrication des crèmes solaires est très réglementée et qu’il n’est pas possible de fabriquer des produits "naturels".

En 2021, Céline Couteau et Laurence Soiffard, de l’université de Nantes, ont testé 15 recettes de crèmes solaires à réaliser soi-même. "Trois des 15 recettes étudiées ne contenaient aucun filtre solaire et constituaient donc un risque majeur pour les utilisateurs en cas d’exposition au soleil, concluent-elles dans The Conversation. Pour les 12 autres, le facteur de protection solaire était inférieur à 6, la valeur seuil en Europe pour pouvoir considérer qu’un cosmétique entre dans la catégorie des produits de protection solaire." Si le "fait-maison" peut avoir du bon, en matière de protection solaire, il est essentiel de faire confiance aux professionnels.