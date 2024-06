SLA : un test sanguin pourrait faciliter le diagnostic

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis en évidence, pour la première fois, que la majorité de ces pathologies pourraient être détectées précocement avec de simples tests sanguins.

Les résultats sont basés sur la mesure de certaines protéines (tau et TDP-43) dans le sang, qui servent de biomarqueurs : une combinaison des deux est nécessaire pour le diagnostic de la DMT comportementale, tandis que la protéine TDP-43 est suffisant pour la SLA et la protéine tau pour la PSP.

Les scientifiques ont utilisé une méthode inédite – et plus fiable – pour mesurer les taux de protéines trouvées non pas dans le plasma sanguin, mais directement à l’intérieur des vésicules extracellulaires.

La démence fronto-temporale (DMT), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la paralysie supranucléaire progressive (PSP) forment un spectre de maladies neurodégénératives rares, caractérisées par des symptômes de démence, des troubles du comportement, une paralysie ou encore une atrophie musculaire. "Pour l’heure, il n'y a pas de remède, et il est impossible de parvenir à un diagnostic concluant au cours de la vie d'un patient car le tissu cérébral doit être examiné", explique Anja Schneider, chercheuse à l’Institut allemand dédié aux maladies neurodégénératives (DZNE).

Elle et son équipe ont toutefois mis en évidence, pour la première fois, que la majorité de ces pathologies pourraient être détectées précocement avec de simples tests sanguins, basés sur la mesure de certaines protéines dans le sang, qui servent de biomarqueurs. Si la procédure n'est pas encore prête pour un usage médical de routine, elle pourrait à l’avenir faciliter le diagnostic et le développement de nouveaux traitements.

Mesurer les niveaux de protéines associées aux pathologies

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Nature Medicine, les chercheurs ont analysé les données et échantillons de sang de 991 adultes atteints de DMT, de SLA ou de PSP, ou sains (groupe témoin). "On sait que les protéines tau et TDP-43 jouent un rôle clé dans ces maladies, car elles forment des agrégats anormaux dans le cerveau. Les événements diffèrent selon les maladies, mais nos recherches suggèrent que les niveaux sanguins de ces protéines reflètent ces processus pathologiques", affirment-ils dans un communiqué.

Les scientifiques ont utilisé une méthode inédite – et plus fiable – pour mesurer les taux de protéines trouvées non pas dans le plasma sanguin, mais directement à l’intérieur des vésicules extracellulaires, ces minuscules bulles de lipides sécrétées par les cellules de l’organisme. Ils ont ainsi constaté qu’une combinaison des deux biomarqueurs est nécessaire pour le diagnostic de la DMT (dans sa variante comportementale), tandis que la protéine TDP-43 est suffisante pour la SLA et la protéine tau pour la PSP.

Un test sanguin pour mieux diagnostiquer les maladies neurodégénératives

"Le nouveau test sanguin pourrait fournir des preuves décisives pour le diagnostic", estiment les auteurs du projet. A terme, ces biomarqueurs pourraient être utilisés de manière routinière par les médecins pour dépister une maladie neurodégénérative rare, mais en attendant, d'autres études sont nécessaires pour "déterminer comment ces biomarqueurs se développent au cours de la maladie et à quel moment leurs niveaux augmentent".